4.356 euros en fonts gòtiques a Blanes en només tres anys

A Blanes, quan un regidor municipal plega, se li concedeix la màxima distinció que atorga l'Ajuntament pel seu servei a la vila: la reproducció de la font gòtica. Habitualment, la seva entrega era anecdòtica i puntual. Una dinàmica que ha canviat en aquest mandat 2015- 2019 durant el qual, i quan encara queda més d'un any per a la celebració de les eleccions municipals, ja s'han concedit 12 reproduccions d'aquest monument. I és que en només tres anys han plegat cinc regidors -dos dels quals van rebutjar la distinció- i un alcalde. Els altres sis corresponen als que es van atorgar als pregoners de la Festa Major blanenca, dos dels quals també van rebutjar el distintiu. I tot plegat, ja ha costat a 4.356 euros a les arques municipals, tenint en compte que només vuit van ser acceptades, si no el preu total hauria ascendit a 6.534 euros.

Segons va confirmar l'Ajuntament, cada reproducció té un cost de 544,50 euros, i les elabora l'artista blanenc, Quico Ros, qui fa una reproducció exacta i a petita escala de la verdadera font gòtica situada al carrer Ample. Les plaques d'inscripció les fa Xavier Puigdemont, que regenta una joieria a la localitat selvatana i és cosí del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Les primeres regidores en rebre aquesta distinció, que el consistori entrega des de fa més de 40 anys, van ser Meritxell Salarich (CiU) Susana Ramajo (PSC). A mitjans del mes de gener de l'any 2016, totes dues van comunicar que abandonaven els seus càrrecs per motius personals. La primera a fer-ho va ser Salarich qui va al·legar motius personals i de salut. La exedil convergent era tinent d'alcalde i portava Promoció de la Ciutat, Turisme, Fires i Festes, Activitats i Cementiri. Va ser substituïda per Dafne Galvany.

Pocs dies després ho va comunicar Ramajo qui va dimitir a causa dels greus problemes de salut que patia en aquell moment i que segons va exposar ella mateixa «l'obligaven» a haver de disposar de més temps per poder cuidar-se. Ramajo era regidora d'Educació, Acció Social, Cooperació i Solidaritat, i el seu lloc el va ocupar l'actual alcalde, Mario Ros. Totes dues van rebre les fonts en el ple del 28 de gener del 2017 de mans de l'exalcalde, Miquel Lupiáñez.

Els següents a dimitir com a edils van ser els cupaires Clara Castrillo i Jaume Pujadas. La regidora ho va anunciar a principis de juliol del 2017 al·legant diversos motius, com el volum de feina o la paciència que requeria el càrrec. Només tres mesos després, va plegar Pujadas per motius personals, professionals i pel pacte de la formació de fer un relleu al cap de dos anys de legislatura. Van ser substituïts per Joan Rota i Laia Buixeda, respectivament. Tots dos van renunciar a rebre la reproducció de la font gòtica perquè, segons la CUP, són «despeses innecessàries i reconeixements que no els pertoquen». Rota i Buixeda també van renunciar al pin xapat en or i la plaça d'aparcament al Passeig del Mar que es lliura als càrrecs electes quan entren a l'Ajuntament.

Coincidint amb la dimissió de Pujadas es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre, que va desencadenar el trencament del pacte de govern format en aquell moment per ERC, PDeCAT i PSC que es va quedar en minoria amb només quatre regidors. Els primers a anunciar aquest trencament van ser els dos edils republicans, Àngel Canosa i Albert Sanz i després ho van fer, durant el ple municipal del mes d'octubre, els edils convergents: Quim Torrecillas, Dafne Galvany, Juanjo Navarro i Joel Comas. Tots sis van passar a l'oposició.

La sortida més sonada, però, va arribar el mes de novembre quan l'alcalde socialista, Miquel Lupiáñez, va anunciar que deixava l'alcaldia i el partit pel seu rebuig a l'aplicació de l'article 155. Ho va anunciar en un missatge a les xarxes socials, on es va mostrar «totalment indignat per l'empresonament del vicepresident Junqueras i la meitat del govern de la Generalitat. I també perquè els Jordis encara no siguin a casa». Lupiáñez va fer efectiva la seva renúncia en el ple de novembre, en què va rebre la font gòtica de mans de la regidora d'urbanisme, Pepa Celaya.

El càrrec d'alcalde el va acabar assumint Mario Ros el 30 de novembre de 2017. Ros, que és músic i compositor i va anar de número cinc a la llista de les eleccions de 2015, va obtenir l'alcaldia automàticament en ser el PSC la llista més votada en les últimes municipals i després que cap altre candidat aconseguís els 11 vots necessaris per obtenir una majoria absoluta.

Finalment, l'últim edil a plegar va ser l'ecosocialista Víctor Catalán, qui va anunciar la seva renúncia el febrer passat. L'edil d'ICV-EUiA va donar diversos motius: els canvis en el consistori i el cansament personal. Catalán va ser substituït pel músic i enginyer de so Miky Corregidor, qui va prendre possessió en el ple d'aquest dimecres passat.



Els pregoners

A banda dels regidors i alcaldes, també reben aquesta distinció els encarregats de fer el pregó de la Festa Major de Santa Anna. De fet, el costum de lliurar una reproducció en miniatura de la Font Gòtica es va iniciar l'any 1968 per agrair la tasca feta pels pregoners. Actualment, aquesta estatueta s'ha convertit en el màxim guardó de la vila de Blanes.

Des de l'inici d'aquest mandat, s'han concedit sis reproduccions a sis pregoners. La primera, el 2015, va ser per al corredor d'elit blanenc Xavi Marina, qui és pastisser de professió i regenta la pastisseria Marina, ubicada al barri de La Plantera. El del 2016 va ser per a Maria Dolors Oms, qui va ser la primera alcaldessa de l'era democràtica i única dona que ha ocupat el càrrec a l'Ajuntament blanenc. Oms va governar amb el PSC del 1979 al 1987, durant dos mandats consecutius, i del 1991 al 1995.

Finalment, el del 2017, va ser per a la dibuixant Pilarín Bayés i per a tres entitats socials de la vila que lluiten contra el càncer: l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, Amics de Joan Petit-Nens amb Càncer Fundació i Oncolliga Blanes. Per primera vegada es van concedir quatre fonts gòtiques, però, dues d'aquestes entitats van rebutjar la distinció i van demanar que el seu cost es destines a la lluita contra el càncer, una petició que encara s'estaria tramitant. Abans de Quico Ros, aquestes reproduccions les feia la joieria Capdevila de Barcelona i el seu cost sobrepassava els 1.000 euros.

A aquestes 12 fonts concedides caldrà sumar-hi la del pregoner d'aquest any 2018- sempre que només sigui una persona- i la dels regidors que al final d'aquest mandat abandonin el càrrec municipal.