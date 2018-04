L'oposició de Tossa critica la gestió del govern amb «un toc d'humor»

Amb ironia, vinyetes humorístiques, un marcat to crític i per primera vegada també, en forma de rondalla. D'aquesta manera, ha volgut resumir l'oposició (CiU) de Tossa de Mar, els darrers plens municipals, en els quals es van tractar qüestions com l'alçada màxima de l'edifici La Nau o la situació de la casa Zugüel, entre molts d'altres. Sota el títol « Rondalles del ple...» els convergents repassen en un document de quatre pàgines alguns dels punts que consideren més polèmics i critiquen la gestió feta per l'equip de govern (TU) fent ús d'un humor negre del qual no se salva cap edil independent. «Sr. Bruna, en vostè tot s'hi val... I si del que es parla no hi entén, se li fa llarg i és un pal! I com un nen avorrit toca els nassos fins a l'hora d'anar al llit!», exposa el document fent referència al regidor de cultura i patrimoni, Sergio Bruna. Tampoc surt il·lesa l'alcaldessa, Gisela Saladich, de qui asseguren que «no evoluciona i s'enrabia i acusa d'hipòcrites aquells que sí ho fan i que decididament defensen polítiques més respectuoses i equilibrades amb el medi...».

Aquesta manera de fer política, però, no és una fórmula desconeguda pels veïns de Tossa, ben al contrari. «A Tossa s'han utilitzat vinyetes crítiques des dels anys 80, perquè és una bona manera d'arribar a la gent del carrer i arriba a totes les edats», va valorar ahir el regidor convergent, Joan Antoni Hervías, qui va precisar que en treuen un cada «tres o quatre mesos» i que es distribueixen pels locals i establiments de la localitat de la Costa Brava sud. «Critiquem un equip de govern que ens menteix i ens amaga i manipula informació i ho fem amb un toc d'humor», va ressaltar Hervías.

Acompanyant cada punt analitzat en el document, hi ha vinyetes personalitzades on apareixen, per exemple, la regidora de turisme, Maria Àngels Pujals, tallant el pas dels vehicles a un carrer concret o el secretari municipal fent de director d'orquestra a la sala de plens. «Com és de costum, el director d'orquestra dirigint els silencis i les contestes, amb mirades gestos i ganyotes... com el més hàbil mestre titellaire va anar dirigint el ple», ataquen els convergents.

Sobre les vinyetes, Hervías va explicar que algunes les agafen directament d'internet i que les personalitzades les fan alguns col·laboradors del partit.

En aquest sentit, el regidor de l'oposició va detallar que a Tossa, aquest és un sistema de crítica molt utilitzat entre l'oposició i que en el seu dia també el van utilitzar el TU o el PSC. «Quan et toca el rebre i sobretot al principi, t'ho agafes malament, però amb el temps, aprens a portar-ho bé», va afegir.

Respecte als punts tractats, CiU destaca, sobretot, el de la necessitat de desenvolupar un pla de mobilitat. «Ara es dediquen a tancar zones de vianants sense fer el correponent pla de mobilitat que és l'eina bàsica que permetria saber quins són els carrers més indicats per esdevenir de vianants», exposa l'oposició sota una vinyeta on apareix, per exemple, un cartell que hi posa «prova la drecera a hotels i aparcaments» amb fletxes que indiquen quina direcció han de seguir els cotxes.