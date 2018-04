Els enxampen en un control a Caldes portant marihuana, fugen i la llencen per la finestra

La policia local de Caldes de Malavella va enxampar, la matinada de dissabte, un turisme que transportava marihuana, tot i que els seus ocupants van acabar fugint i desfent-se de la droga per la finestra. Segons va explicar aquest cos policial, els fets van tenir lloc cap a un quart d'una de la matinada, quan una patrulla policial es trobava fent un control de pas a l'avinguda Dr. Furest amb travessera Taronja.

En el moment de passar un Volkswagen Golf, un dels gossos policials (en Drako) va detectar la forta pudor de marihuana que provenia del vehicle i va alertar els agents que van procedir a seguir el turisme i a demanar que s'aturés mitjançant senyals acústics i lluminosos. El conductor, però, va fer cas omís i va fugir a gran velocitat per l'avinguda de Caldes en direcció a l'autovia A-2. Va ser en el carril d'acceleració per incorporar-se a aquesta carretera en direcció a Girona, quan el copilot del vehicle va llançar una bossa de plàstic de mida industrial per la finestra. El cotxe va continuar a gran velocitat fins a incorporar-se a la via, sense que el vehicle policial aconseguís aturar-lo. En aquell moment, es va optar per informar els Mossos d'Esquadra. Per la seva part, la policia local va recuperar la bossa, dins de la qual es van trobar uns quatre quilograms de marihuana valorats en prop de 20.000 euros.



Actuació de la policia de Sils

D'altra banda, la policia local de Sils també va enxampar un home que portava 1.800 grams de marihuana. Els fets van passar el passat 27 de març, quan els agents van notar una forta pudor de marihuana que provenia de la bossa de plàstic que portava un home al mig del nucli urbà. En veure els agents, l'home va accelerar el pas fins al vehicle que tenia estacionat, però va ser interceptat per la policial local. En mirar a l'interior de la bossa, van descobrir que l'home, veí de Girona, portava 1.800 grams de marihuana. Va ser detingut i posat a disposició judicial.