Recullen firmes a Blanes per protegir una colònia de gats que pateix atacs vandàlics

Protegir d'actes vandàlics les menjadores d'una colònia de gats de Blanes. Amb aquest objectiu, una veïna de la localitat ha iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma digital Change.org i, de moment, ja n'ha aconseguit 656 de les 1.000 que necessita.

Segons exposa a la petició que vol fer arribar a l'Ajuntament blanenc, es tracta de la colònia felina del barri de Mas Florit on -assegura- diversos veïns de la zona es dediquen a «donar puntades de peu, trencar i llençar les menjadores dels gats i a enfrontar-se amb les persones autoritzades per alimentar-los, propinant insults i amenaces». Per evitar aquest vandalisme, demana a l'Ajuntament que posi tanques al voltant de les menjadores perquè «els gats quedin refugiats i l'espai no entorpeixi el pas a les persones».

Una opció que l'Ajuntament ja està valorant, ja que està al corrent de l'existència del conflicte. Segons el consistori, també s'estaria estudiant la idea de traslladar les menjadores a un espai més recollit i discret, ja que algunes persones aprofiten per llençar-hi restes orgàniques.

Els terrenys on hi ha la colònia de Mas Florit són municipals però es va cedir la gestió a una associació local dedicada a tenir cura d'aquests animals.

En total, Blanes compta amb 40 colònies per a gats repartides per tota la localitat i el consistori ha concedit 53 carnets que autoritzen als seus titulars a alimentar aquests animals al carrer. A Blanes, donar menjar a gats i gossos en terrenys públics està sancionat per l'ordenança municipal.

Fa dos mesos, uns brètols van matar un gat a puntades de peu en una d'aquestes colònies, concretament, la del carrer Astúries.