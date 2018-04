Sant Hilari inicia l'expropiació de la xarxa d'aigua

L´Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha iniciat el procés d´expropiació de béns, instal·lacions i infraestructures que integren la xarxa del servei municipal de subministrament d´aigua.

El consistori va concedir la gestió del servei de l'aigua a Sorea per 50 anys (del 2008 al 2058). CiU va portar als jutjats l´acord de ple del 2008 i l'any 2011, una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu número 3 de Girona els hi va donar la raó. Sorea va recórrer i la sentència va ser ratificada pel TSJC l'any 2015. En aquesta sentència, el TSJC sosté que l´equip de govern d´aquell moment no tenia cap informe tècnic a l´hora de concedir el servei a Sorea, no havia buscat cap alternativa i havia donat per bones les dades i números proposats per l´empresa interessada.

En compliment d´aquestes sentències, l´equip de govern del Partit Independent de les Guilleries va decidir emprendre les mesures necessàries per regularitzar la gestió d´aquest servei començant per disposar de la xarxa, tenint en compte que a Sant Hilari Sacalm és de propietat privada.