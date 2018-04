Detenen un piròman de contenidors a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut un piròman de contenidors.

L'arrestat és un veí del municipi de 26 anys, d'origen estranger.

Els fets es remunten a la nit de dimarts, quan pels volts de les 10, un veí del barri d'Els Pins va trucar a la Prefectura Policial Local per denunciar que hi havia un home al carrer que estava llençant pedres contra els cotxes aparcats al carrer, entre els quals hi havia el seu.

Durant el curt espai de temps que va transcórrer fins que la patrulla policial va arribar al lloc dels fets, el veí va poder comprovar com el mateix home cremava un contenidor de paper situat davant del seu domicili.

Quan els efectius policials van arribar, van separar el contenidor dels del costat per evitar que el foc es propagués, i van començar a apagar l'incendi amb mitjans propis, a l'hora que es donava avís als Bombers, que van encarregar-se de la seva extinció total.

Amb l'ajut del veí denunciant, van identificar a l'autor material de l'incendi, que va quedar detingut.

La Policia Local de Blanes sospita que es pot tractar de la mateixa persona que durant els darrers mesos ha cremat una vintena de contenidors de brossa, tots ells emplaçats al mateix barri d'Els Pins.

També s'ha identificat al jove com el protagonista de diversos aldarulls i agressions lleus.