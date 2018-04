Persecució per enxampar un narcotraficant que conduïa drogat i sense carnet a Blanes

Persecució policial pel centre Blanes per enxampar un narcotraficant de matinada.

El detingut és un veí del poble, conegut per la policia, de 28 anys i a qui li han comissat 15 grams de cocaïna, que estava ja preparada en dosis individuals per vendre.

Ha acabat arrestat a més per conduir de forma temerària per anar drogat.

Els fets s'han iniciat quan passaven pocs minuts després de les dotze de la mitjanit d'avui. En aquell moment, una patrulla de la Policia Local de Blanes que circulava pel barri d'Els Pins ha detectat que el conductor d'un ciclomotor estava fent una circulació anòmala, motiu que els ha cridat l'atenció i li han demanat que s'aturés. El conductor no els ha fet cas, i ha fugit.

Això ha donant peu a una persecució policial durant la qual el jove escapolit ha posat en perill la vida d'altres usuaris de la via pública, ja que circulava de forma temerària. Anava en contra direcció i saltant-se semàfors en vermell, entre d'altres maniobres. Això ha obligat a la resta de vehicles que circulaven en aquells moments a fer maniobres evasives per no col·lidir contra el motociclista.

Durant el trajecte, el fugitiu ha arribat fins a l'antic Camp de Futbol d'Els Pins, on el cotxe patrulla no ha pogut accedir, obligant als efectius policials a donar la volta per continuar la persecució.



Ha llançat la droga

Finalment, la Policia Local de Blanes l'ha localitzat al barri de La Plantera, on han pogut veure com el conductor llençava una bossa sota un vehicle abans d'aconseguir que s'aturés.

Després d'identificar i detenir al fugitiu, els agents han pogut comprovar que a l'interior de la bossa que havia llençat sota un cotxe hi havia 15 grams de cocaïna preparada per a la seva venda en dosis individuals.

Per tots aquests motius, s'ha procedit a la seva detenció, i se l'ha acusat de diversos delictes: contra la salut pública, conducció negligent i temerària, i per no tenir el corresponent carnet de conduir.

A més, el jove ha donat positiu en cocaïna i metamfetamines en el drogotest que se li ha practicat.