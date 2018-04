Troben vuit immigrants amagats en un camió a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Un camioner ha localitzat vuit immigrants que havien entrat al país amagats a la càrrega del vehicle. El camioner, que procedia d'Itàlia, ha sentit cops i ha aturat el camió a l'àrea de servei de l'autopista AP-7, a l'alçada de Maçanet de la Selva. Quan ha obert la càrrega, ha vist que a dins hi havia vuit persones i ha avisat els serveis d'emergències. Fins allà s'hi ha traslladat els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per si necessitaven rebre algun tipus d'atenció.

Tots els immigrants són d'origen subsaharià i provenien d'Eritrea, Líbia i Somàlia. Fonts del SEM informen que tots es troben en bones condicions i no ha calgut traslladar-los a cap centre mèdic. La policia espanyola, que és el cos que té competències en matèria d'estrangeria, ha traslladat els ocupants del camió fins a la Jonquera, per fer les gestions pertinents per fer el retorn a França.

En les darreres setmanes hi ha hagut un degoteig constant de casos semblants. Entre els que han transcendit, el 9 de febrer es va detectar un camió en una àrea de servei propera a La Jonquera amb quatre immigrants d'origen tunisenc.

El 14 de febrer, a Celrà, un conductor va arribar a la seu de l'empresa on havia descarregar la càrrega i va trobar vuit immigrants d'Eritrea.

El 17 de febrer es va produir un nou cas. Un camioner que va sentir soroll i va portar el vehicle fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Figueres amb quinze immigrants, onze d'Eritrea i quatre d'Etiòpia.

El 22 de febrer, el conductor d'un camió es va aturar en una benzinera de la Jonquera en sentir sorolls a la part de la càrrega i va trobar-se els polissons. En total, set immigrants eritreus.

Uns dies després, el 28 de febrer, un camioner va abandonar cinc immigrants que anaven a la càrrega del seu vehicle a l'AP-7 a Capmany. Segons va informar la policia espanyola, un dels immigrants que anava al camió es va adonar que havien entrat al país per un missatge al seu telèfon mòbil. Aleshores, va començar a fer soroll per alertar el conductor del camió que, en descobrir les cinc persones, les va deixar a l'àrea de servei.