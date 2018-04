Un home mata la seva dona a Blanes

El número 21 del carrer Cristòfol Colom de Blanes, lloc on han ocorregut els fets

El número 21 del carrer Cristòfol Colom de Blanes, lloc on han ocorregut els fets EVA BATLLE

Un home ha acabat presumptament amb la vida de la seva dona aquest dilluns a la matinada al seu domicili familiar a Blanes. La parella, de nacionalitat boliviana, es trobava en tràmits de separació i tenien tres fills que, en el moment dels fets, es trobaven a l'interior de l'habitatge

Segons informacions policials, l'home ha agredit a la seva dona amb una arma blanca clavant-li diverses ganivetades a l'estòmac. Els Mossos s'han desplaçat al domicili i han traslladat la dona, greument ferida, a un centre sanitari, tot i que ha perdut la vida abans d'arribar-hi.

Un dels fills s'ha interposat entre els seus pares durant la baralla i ha quedat ferit lleu.

Després d'atacar la seva dona, l'agressor s'hauria provocat també lesions amb la intenció de suicidar-se. Per aquest motiu, ha estat traslladat a l'Hospital de Calella i es troba en aquest centre mèdic sota custòdia policial.



Una de les filles ha estat qui ha trucat al telèfon d'emergències a les 5.40 del matí dient que la seva mare estava ferida i que el seu pare s'estava autolesionant amb un ganivet. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets, el número 21 del carrer Cristòfol Colom de Blanes.

Els tres fills de la parella, d'entre 10 i 22 anys, han conegut la mort de la seva mare mentre era traslladada a l'hospital.

El matrimoni residia fa cinc anys a Blanes. El presumpte assassí té 41 anys, mentre que la seva dona tenia 40.

Vivien junts tot i estar en tràmits per separar-se

Moraima Linares, amiga de la víctima, ha afirmat que la parella es trobava en tràmits de separació però continuaven vivint junts al mateix domicili. També ha assegurat que, en diverses ocasions, la víctima s'havia interessat per canviar d'habitatge.

Segons l'amiga de la víctima, l'agressor s'havia quedat sense feina recentment.

Aquesta informació es troba actualment en elaboració. Els redactors del diari encarregats d'aquesta notícia aniran completant el text amb noves dades a mesura que es vagin coneixent. Els lectors que comparteixin aquesta notícia en xarxes socials, tant a través de la nostra pàgina de Facebook com de Twitter, veuran com a l'interior de l'enllaç es van modificant tant el titular com els subtítols i el text principal.