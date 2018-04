Arrenquen les obres per aixecar una nova planta a La Nau de Tossa

Les obres per aixecar una nova planta a l'edifici de La Nau de Tossa de Mar van començar ahir al matí i s'allargaran fins divendres vinent. Així ho va confirmar ahir el regidor d'Urbanisme, Manu Mohedano (TU), qui va avançar que la previsió és poder traslladar-hi totes les dependències municipals en el termini d'un mes i mig. Per crear aquesta tercera planta, el consistori va encarregar la construcció d'onze mòduls prefabricats, que una gran grua col·locarà sobre l'edifici al llarg d'aquesta setmana. «Una vegada estiguin tots instal·lats, s'hauran d'acabar d'ajuntar», va detallar Mohedano.

Actualment l'edifici de La Nau, situat a l'entrada del poble, està format per: una planta baixa on hi ha l'oficina municipal de Turisme, recaptació i un bar; la primera planta, on es troben tres sales polivalents en les quals es realitzen conferències, reunions o taules de treball; i un segon pis que ocupen la televisió local i les dependències del consistori. En aquesta nova planta modular, està previst que s'hi traslladin les àrees municipals d'alcaldia, informàtica, tresoreria, intervenció o recursos humans, entre d'altres.

Ara aquestes dependències es troben ubicades a l'edifici consistorial, que és al carrer de l'Església, al nucli antic. Amb aquest trasllat, l'equip de govern (TU) vol «unificar l'Ajuntament en un únic edifici amb millor accés i amb millors condicions d'accessibilitat, per tal de poder donar el millor servei possible i reduir la despesa que suposa tenir dos edificis en funcionament».

El contracte d'elaboració del projecte i l'execució de les obres es va licitar el gener del 2017 amb un pressupost de 810.700 euros i es van adjudicar el 22 de març a l'empresa Elecnor SA per un import de 678.961,25 euros (IVA inclòs).

A causa d'aquestes obres, la policia local va informar ahir, a través de les xarxes socials, que es poden produir talls de trànsit a la zona i el desallotjament temporal diari –entre 30 i 60 minuts– de l'edifici al complet, amb el bar inclòs.



Els projectes sobre el mapa

Aquesta obra és una de les que apareixen en el nou espai web Millorem Tossa, que ha creat el consistori per mostrar en quin estat es troben els diferents projectes que s'estan desenvolupant a la localitat. Senyalitzats sobre un mapa de Tossa, els diversos projectes mostren el seu estat per colors: el blau, en projecte; el vermell, en execució; i el verd; quan està executat. Si l'usuari clica damunt de cada projecte, hi pot trobar una breu explicació. Actualment, hi apareixen una quinzena d'obres i projectes com: l'adequació de la pista d'skate que està en projecte; l'adequació del museu municipal, que s'està executant; o l'arranjament de la muralla, que ja està executat; entre d'altres. «Amb aquest espai web volem apropar les actuacions que es realitzen facilitant la consulta per part dels vilatans», va valorar Mohedano, qui va explicar que en aquest espai també s'hi ha creat un formulari de participació perquè els veïns proposin millores a fer a la localitat. «És una web fàcil i pràctica de consultar», va afegir l'edil.