Un home mata a ganivetades la seva dona davant dels tres fills a Blanes

Primer crim de l'any a les comarques de Girona. Una dona de 40 anys va morir ahir presumptament a mans de la seva parella a ganivetades a Blanes. El presumpte autor dels fets va ferir la seva parella amb un ganivet quan eren al dormitori de casa seva, on també hi havia els seus tres fills. La dona va quedar greument ferida i va morir poc després a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'home en el moment dels fets, ja que en arribar a casa seva, el presumpte assassí s'havia intentat suïcidar. En concret, es va autolesionar i es va ferir de gravetat amb un ganivet a l'estómac. A causa de les lesions, el van haver d'operar perquè presentava una perforació. Per aquest motiu, va ingressar a l'hospital de Calella.

L'acusat es diu Rolando Dionizio Bolivar Acosta i té 41 anys. La difunta es deia Patricia Zurita i tenia 40 anys. Ambdós, de nacionalitat boliviana, vivien al barri d'Els Pins de Blanes des de feia uns cinc anys. La parella estava tramitant la seva separació.

L'home compta amb antecedents policials per violència domèstica per un cas de maltractaments a la seva mare. Agents de la Policia Local de Blanes van intercedir fa uns mesos en una petita baralla que la difunta i el seu presumpte agressor van protagonitzar al carrer, però que no va anar més enllà.

La tragèdia es van produir cap a quarts de sis de la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a través del 112 de la filla del matrimoni, d'uns 17 anys. Alertava que el seu pare havia perpetrat diverses ganivetades a la seva mare de molta gravetat. La dona presentava diverses ferides al coll, a l'abdomen i al tòrax. El SEM la va atendre en un primer moment a casa seva i més tard va perdre la vida a l'hospital. La mort es va certificar quan faltaven set minuts per les set del matí.



El fill petit intenta aturar-lo

En paral·lel, un dels fills va resultar ferit. El menor té uns 10 anys i quan la policia va arribar tal número 21 del carrer Cristòfol Colom estava a fora del pis amb diverses ferides a les mans. El menor es va lesionar quan intentar evitar que el seu pare es clavés més punyalades. El nen també va haver de ser atès pel SEM i la filla va patir un atac d'ansietat. Els tres fills van presenciar l'agressió del pare cap a la mare.

Rolando Dionizio Bolivar va ser traslladat a l'hospital de Calella, on va ser operat i hi resta ingressat sota custòdia policial. Els Mossos d'Esquadra li imputen homicidi dolós i esperen que estigui en condicions de declarar en les pròximes hores, ja que la seva vida no corre perill.

La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona està a càrrec del cas, que el dirigirà el jutjat de violència sobre la dona de Blanes. Ahir, a mig matí, la comitiva judicial es va personar a l'Hospital Comarcal de Blanes per fer l'aixecament del cadàver, ja que el cos sense vida de la veïna era allà. Els forenses practicaran l'autòpsia al cadàver a l'Institut de Medicina Legal per determinar les causes de la mort.

La policia científica, el jutge, el fiscal, la secretària judicial i els investigadors es van personar a darrera hora del matí a l'escenari del crim, d'on es van endur diversa documentació i objectes. Durant l'escorcoll, segons l'ACN, van haver d'avisar els Bombers per obrir una caixa forta que hi havia a l'habitació per veure si hi havia algun objecte d'interès.

El crim de Blanes es va cometre a la casa de la parella. Els fills van haver de rebre ahir atenció psicològica pels fets. Els menors -un nen d'uns 10 i una nena 17 anys- són fills de la parella. Però el major d'edat, d'uns 22, ho és del pare i d'una altra dona. El fill no vivia al domicili tot i que ahir hi era.



Depressiu

El presumpte assassí estava depressiu, indiquen fonts properes al cas. Una mostra d'aquesta dada és el que va passar dissabte en un dels establiments dels baixos del bloc de pisos. El propietari va explicar a Diari de Girona que el presumpte homicida el va anar a veure, li va explicar entre llàgrimes que estava molt trist perquè estava en procés de separació. El presumpte agressor assegurava que no ho entenia i que estudiava tornar a Albacete, on té família.

El suposat agressor treballava amb contractes temporals al sector Inditex de Tordera i ara estava a l'atur. La difunta havia fet de cambrera i feia temporada a l'estiu. L'última feina que havia tingut havia estat en un càmping de Malgrat de Mar.



Vivien junts tot i la separació

La notícia sobre el crim masclista es va escampar per Blanes des de primera hora del matí i de mica en mica el carrer Colom es va omplir de curiosos i persones properes a la família. La majoria d'ells no s'ho creien. Una amiga de la víctima, Moraima Linares, va destacar que fa un any que la víctima li va dir que es volia separar del seu marit però que mai havien parlat de maltractaments. Assegura que «m'havia preguntat si coneixia algun pis per la zona per mudar-se». Malgrat això, sobre el presumpte agressor assegura que «mai havia sentit res dolent, m'he quedat sorpresa, se'l veia un home de bé, sempre somrient, anava a l'escola a buscar sempre el seu fill». Moraima explicava aquesta situació plorant, tot recordant la seva amiga.

Una altra amiga de la difunta tampoc va aguantar les llàgrimes. Sandra Costa va remarcar que «eren bones persones». Va dir que davant seu mai havia notat res que li indiqués que no s'avenien. Amb la Patricia «ens ajudàvem mútuament (...) era una bona persona, especial, es desvivia pels seus fills».