La víctima del crim de Blanes va rebre una vintena de ganivetades, vàries mortals

L'autòpsia conclou que la víctima del crim de Blanes va rebre una vintena de ganivetades. Els forenses han determinat que múltiples de les punyalades van ser molt profundes i li van provocar diverses ferides mortals perquè van afectar òrgans vitals. Per això, fonts del cas indiquen que una atenció mèdica immediata no hauria pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima va morir mentre l'ambulància la traslladava a l'hospital.

La dona, que va morir com a conseqüència d'un xoc hipovolèmic, va patir l'atac a la zona del coll, del tòrax i de l'abdomen. L'arma del crim és un ganivet de cuina de grans dimensions, amb una fulla de 23 centímetres de llargada i una amplada de fins a 4,6.

La hipòtesi dels investigadors és que el detingut, parella de la víctima, de 41 anys i origen bolivià, va atacar la dona mentre estava estirada al llit i sense possibilitat de defensa. La víctima també té alguns talls a les mans i als avantbraços per intentar protegir-se de l'agressió.



Els forenses han fet l'autòpsia de la víctima del crim de Blanes aquest dimarts i han determinat que la dona va rebre una vintena de ganivetades, algunes d'elles propinades amb força i tan profundes que l'agressor li van arribar a enfonsar del tot la fulla del ganivet. L'autòpsia ha conclòs que hi ha múltiples ferides mortals de necessitat i que li van afectar diversos òrgans vitals.

Les ganivetades estan a la zona del coll, del tòrax i l'abdomen però les més greus les va rebre a la zona costal. Fonts del cas han indicat que els forenses consideren que encara que l'haguessin pogut intervenir immediatament en un quiròfan, no haurien pogut fer res per salvar-li la vida.

Els investigadors apunten, resseguint les restes de sang que hi havia al pis, que la víctima va aconseguir incorporar-se i sortir del dormitori per demanar auxili. Al pis hi havia tres fills de la parella (el més gran fill de l'home i els altres dos en comú).

El més petit, de 10 anys, va entrar al dormitori i va veure el seu pare apunyalant-se a l'abdomen. El nen va patir talls a les mans quan el va intentar aturar. La filla mitjana va ser la que va trucar al telèfon d'emergències.

El detingut està ingressat sota custòdia policial a l'hospital de Calella (Maresme). Amb la ganivetada autoinfringida es va perforar l'intestí i el van haver d'operar d'urgència. La previsió és que hagi d'estar almenys una setmana en ingrés hospitalari.

El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes, especialitzat en violència contra la dona, ha assumit la investigació. Fins ara, el detingut no ha fet cap declaració policial ni judicial. La intenció és prendre-li declaració i fer la compareixença de presó abans que s'esgotin les 72 hores de detenció.