L'advocat de les famílies dels joves morts a Susqueda creu que hi ha «indicis sòlids» per creure que Magentí és l'autor

L'advocat de les famílies dels dos joves morts a Susqueda -exercida per l'advocat Carles Monguilod- sosté que hi ha "indicis sòlids" per creure que "la persona que està en presó provisional és la mateixa que va cometre el crim".

Després de que el passat dilluns s'aixequés el secret de sumari, han sortit a la llum algunes de les primeres informacions que porten el fiscal, els investigadors, els agents i, ara també l'advocat de les famílies dels joves morts, a creure que la línia d'investigació "és la correcte". Alguns d'aquests indicin provenen dels estudis geològics, dels estudis sonomètrics, les gravacions fetes a la casa i al cotxe, o bé a partir de les imatges de les càmeres del pantà.

De moment no es disposa de cap prova directe, i de fet Monguilod ha acceptat que per separat els indicis podrien "tenir una lectura alternativa", però posats en conjunt formen un relat compatible amb el que hauria pogut passar. De moment el mòbil encara està per conèixer.

El pròxim dimarts la defensa de Jordi Magentí presentarà una apel·lació a l'Audiència de Girona per demanar que el treguin de presó provisional, fet que Monguilod considera molt interessant perquè es podrà saber "quin és el criteri dels seus magistrats".

La investigació conclou que va traslladar els cossos amb caiac

La investigació conclou que el detingut pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, va matar la parella del Maresme al lloc on ell solia anar a pescar (a una zona coneguda com la Rierica) i, després, va traslladar els cossos amb caiac fins al punt del pantà on van aparèixer un mes després. Els Mossos d'Esquadra creuen que es va intentar desfer dels cadàvers del joves enfonsant-los sota aigua i col·locant-los llast per allunyar sospites, perquè sabia que l'investigarien si els descobrien a la zona on anava pràcticament cada dia. A través de gravacions d'imatges, declaracions de testimonis que van sentir els trets i de proves sonomètriques, han pogut determinar que el crim va passar entre les 11.21 i les 11.26 del matí del 24 d'agost, el dia que la parella va desaparèixer. La suma de proves situa l'arrestat al lloc on es va cometre el crim en aquella hora concreta.