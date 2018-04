Presó provisional per al presumpte assassí de la dona de Blanes

El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes ha ordenat presó provisional per a Rolando B.A. acusat del presumpte assassinat de la seva dona a Blanes la matinada de dilluns. El suposat assassí, que despés del crim es va perforar l'intestí amb una ganivetada autoinfringida, s'ha acollit avui al seu dret a no declarar. La comitiva judicial s´ha desplaçat aquest matí fins a l´Hospital de Calella on se li ha fet l´interrogatori. El fiscal del cas demanava presó provisional, mentre que la seva defensa s´hi oposava.

L'autòpsia va concloure que la víctima del crim de Blanes va rebre una vintena de ganivetades. Els forenses van determinar que múltiples de les punyalades van ser molt profundes i li van provocar diverses ferides mortals perquè van afectar òrgans vitals.

La hipòtesi dels investigadors és que el detingut, parella de la víctima, de 41 anys i origen bolivià, va atacar la dona mentre estava estirada al llit i sense possibilitat de defensa. La víctima també té alguns talls a les mans i als avantbraços per intentar protegir-se de l'agressió. La parella, que tenia tres fills, estava en tràmits de separació.