La víctima de Blanes va ser atacada al seu llit amb vint ganivetades

Més d'una vintena de punyalades durant un atac sobtat amb la impossibilitat que la víctima es pogués defensar. L'autòpsia practicada ahir al cadàver de la dona assassinada a Blanes pel seu marit va poder donar una mica més de llum als fets ocorreguts d'un assassinat que va tenir lloc al domicili de la parella, on també es trobaven els seus tres fills.

Els forenses de l'Institut de Medicina Legal de Girona van poder determinar que la víctima es trobava estirada al llit per les taques de sang –que fins i tot havien impregnat el matalàs– just a la part on es recolza el tòrax. Fonts pròximes al cas sostenen que una de les hipòtesis (que el detingut hauria de confirmar durant la seva declaració) és que la dona estava dormint. També creuen que va ser un atac sobtat, que la va sorprendre, cosa que va provocar que, en el moment de rebre les múltiples ganivetades, intentés defensar-se posant les mans. Així s'ha vist durant l'autòpsia practicada, on a la zona del pit presenta alguns talls –no penetrants– que vindrien a ser lesions de defensa d'una persona a qui estan agredint.

Pel que fa a les lesions principals, aquestes no van afectar cap artèria important, com la caròtida per exemple –la qual hauria produït un sagnat major i hauria deixat la persona inconscient en qüestió de minuts–, sinó que van afectar òrgans vitals. El cos presentava ganivetades molt profundes, sobretot un parell o tres a la zona lateral i també al coll, que van penetrar i travessar amb tota la llargada de la fulla (23 cm de llargada amb 4,6 cm d'amplada).



Un desenllaç tràgic

La gran quantitat de ganivetades rebudes van produir a la víctima una davallada de forces. Aquesta va sortir del llit per l'altre costat, va anar arrossegant-se i va sortir de l'habitació, en el que els investigadors consideren un intent de demanar auxili, cosa que han pogut deduir a partir de les restes de sang de l'habitació de la parella. En aquell moment va ser quan ell va agafar el ganivet i es va autolesionar punxant-se l'abdomen. Arran dels crits de la mare, el fill va entrar i –suposadament– en veure el que s'estava fent el pare va agafar el ganivet i va intentar treure-li. D'aquesta manera es va tallar amb l'arma del crim.

Les ferides d'ella tenien més de 20 centímetres de profunditat i n'hi havia diverses de mortals. Això porta als investigadors a pensar que encara que hagués rebut assistència hospitalària immediata, en haver-hi ferides de profunditat notable i afectant òrgans vitals, li haurien produït la mort igualment, perquè no hi hauria hagut temps suficient per reconstruir les lesions.



A l'espera d'informació

Els primers relats del cas han vingut exclusivament de les declaracions dels fills, del de 10 anys que va entrar a l'habitació de matrimoni, de la filla de 17 anys que estava a l'habitació del costat i que va assistir la mare i finalment el fill gran, de 22 anys, que estava al menjador. Aquestes primeres dades confirmen que ell va atacar la dona i després es va autolesionar.

Actualment ell es troba ingressat a l'Hospital de Calella i la previsió és que encara hagi d'estar un temps més ingressat.