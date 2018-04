Apareix un ànec degollat i penjat en un arbre en una urbanització de Vidreres

L´animal presentava diverses ferides per tot el cos i estava penjat amb una corda i cap per avall.

Un ànec va aparèixer, dilluns passat, degollat i penjat cap per avall en un arbre de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres. Així ho va denunciar, a través de les xarxes socials, una veïna de la zona que va trobar l'animal en aquest estat mentre passejava amb la seva filla menor d'edat. El cos de l'ànec presentava diverses ferides -la més important a la zona del coll- i va ser penjat per una de les potes i cap per avall de la branca d'un arbre situat al costat del petit estany que hi ha a la zona que limita les urbanitzacions de Lloret Residencial (Lloret de Mar) i Aiguaviva Parc (Vidreres). En aquest estany hi habita una comunitat d'ànecs que sovint són alimentats pels veïns de la zona.

Per la seva part, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps (PDeCAT), va confirmar que l'animal va ser trobat dins el terme municipal vidrerenc, i que la policia local el va retirar dilluns mateix, després de rebre la trucada d'un veí de la urbanització denunciant la troballa. «És la primera vegada que ens hi trobem i ho considerem un fet aïllat. Creiem que és una bretolada», va especificar el batlle, qui va precisar que per aquest motiu no hi ha «preocupació» perquè es pugui repetir un fet similar

Tot i això, des de les xarxes socials alguns usuaris i veïns de la zona relacionen els fets amb algun tipus de ritual o recorden que fa un temps va aparèixer el cadàver d'un gos a l'estany amb una pedra lligada a la pota. Altres, demanen públicament que s'investiguin els fets per saber qui ha estat l'autor d'aquesta «salvatjada».



Atacs a gats a Blanes

Aquesta no és la primera vegada que es troben animals torturats i assassinats a la comarca selvatana.

A principis de febrer, l'associació Sa Gatonera de Blanes va denunciar que uns brètols havien matat una gata de carrer donant-li puntades de peu. Els fets van tenir lloc al carrer Astúries, on hi viu una colònia de gats. El felí, que tenia entre 1 i 3 anys i a qui l'associació havia batejat amb el nom de Muesca, va ser atacat per una parella que li va atestar una puntada de peu, enviant l'animal contra l'asfalt on va picar i va morir.

Pocs dies després, uns desconeguts van malferir una gata i li van trencar el llom disparant-li amb una escopeta de perdigons. El felí, que té poc més d'1 any de vida, va aparèixer arrossegant-se per la zona propera a la ciutat esportiva. Una noia que la va sentir miolar la va dur al veterinari, on li van fer una radiografia i van descobrir que un dispar li havia seccionat la medul·la. L'animal, batejada com a Lali i que no es pot moure de mig cos en avall, va ser adoptada per una família de Barcelona amb experiència amb animals en aquestes condicions.