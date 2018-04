Crim de Susqueda: molts indicis i poques proves

Després que dilluns passat s'aixequés el secret de sumari de la investigació del doble crim de Susqueda, dos dies després han sortit a la llum algunes de les primeres informacions que porten el fiscal, els investigadors, els agents i, ara també l'advocat de les famílies dels joves morts, a creure que Jordi Magentí és l'home que va matar en Marc i la Paula.

Prop d'unes 2.500 pàgines dividides en sis volums recullen la investigació que s'ha dut a terme durant aquests darrers vuit mesos i que dibuixa el veí d'Anglès –que actualment es troba en presó preventiva al Puig de les Basses– com el responsable de l'assassinat del pantà. Tota aquesta informació va portar ahir l'advocat de les famílies, Carles Monguilod, a dir que existien indicis «sòlids» per creure que «només va poder ser ell» tot i que també va reconèixer que, de moment, «tampoc hi ha proves directes».



Hora i lloc

A dos quarts de dotze del migdia a la zona de la Rierica

Un punt del pantà que l'acusat freqüentava sovint - la Rierica - es veu com l'escenari del crim on va tenir lloc la mort dels dos joves, entre les 11.21 i les 11.26 del 24 d'agost del 2017. Jordi Magentí hi anava sovint a pescar, i possiblement per aquest motiu, tal com va explicar ahir Monguilod, «va destinar tants esforços a desfer-se dels cossos, del vehicle i del caiac» d'en Marc i la Paula. «Un passavolant no hi dedicaria tants esforços, el sentit comú diu que ha de ser algú que sap que automàticament se'l pot relacionar amb aquell lloc» va argumentar, afegint que un comportament com aquest «crida l'atenció».

Dos grups de persones van sentir els trets, i això també es converteix en un argument rellevant, ja que les sonometries són alguns dels indicis als quals han prestat més importància els investigadors. També les imatges captades per les cameres de seguretat del pantà i, fins i tot, unes fotografies d'uns visitants que van resultar ser clau per poder obtenir més informació sobre aquell dia.



Sense mòbil

Una possible «discussió» hauria pogut ser el detonant

De moment es desconeix quin podria ser el mòbil del crim que hauria portat el pressumpte autor a matar els dos joves i, de fet, tal com va assegurar ahir Carles Monguilod, podria ser per qualsevol motiu sense especial rellevància. «Una de les principals preocupacions dels pares d'en Marc i la Paula és saber per què els va matar, però això a vegades no s'arriba a saber mai» va admetre l'advocat, que també va explicar que una de les hipòtesis que s'han plantejat –sense poder-ho confirmar de cap manera– és que per exemple fos arran d'una discussió. Al jove li agradava molt el món de la pesca i potser en un moment determinat li va fer algun comentari que va desencadenar una resposta desproporcionada en l'altra persona, que segons els estudis psicològics tindria un transtorn límit de personalitat, caracteritzat per poder tenir brots i manifestacions d'ira incontrolada, ansietat o impulsivitat.



El procediment

L'home hauria transportat els cossos amb el caiac

El sumari també defineix la «mecànica del crim» i estableix com una de les hipòtesis més probables que l'home i la parella de joves assassinats es trobessin a la platgeta. Allà, per motius que de moment no es poden confirmar, el presumpte responsable els hauria disparat quatre trets (tres a ell i un a ella). A les autòpsies es determina que possiblement aquests s'haurien fet a curta distància, ja que una de les víctimes tenia una marca a la mà (gest automàtic que podria fer algú si es volgués defensar d'un atac).

Posteriorment l'home hauria despullat els cadàvers, els hauria lligat i els hauria traslladat amb el caiac fins al lloc on van aparèixer posteriorment, quan van ser localitzats pels agents de policia un mes després. Per tal d'assegurar-se que desapareixen sota les aigües, va utilitzar pedres com a llast per impedir que suressin i que poguessin ser localitzats.

El caiac de la parella va ser trobat el 27 d'agost, amb talls que evidenciaven que l'havien intentat enfonsar. Els Mossos d'Esquadra creuen que Magentí el va fer servir per moure els cossos perquè li van aplicar el producte reactiu per buscar restes de sang –anomenat Bluestar– que va donar positiu. Tot i això, no hi havia suficient mostra per extreure'n ADN. Un altre indici que podria ser rellevant, però que no acaba d'esdevenir ben bé una prova sòlida perquè la reacció química podria venir donada per altres substàncies com per exemple el «lleixiu» o un simple «suc de pinya» segons va aclarir Monguilod.

Un cop es va desfer dels cossos, Magentí hauria mogut el vehicle de la parella, un Opel Zafira. Segons els investigadors, es va desfer del cotxe el mateix dia o bé el va ocultar per moure'l l'endemà. Sigui com sigui, va conduir uns quilòmetres per una pista de difícil accés fins a la zona del coll Palomera i, un cop allà, el va submergir a l'aigua. Els serveis d'emergències van localitzar el vehicle el 28 d'agost, al fons del pantà i amb una pedra col·locada a l'accelerador, cosa que feia evident que l'havien manipulat amb l'objectiu de fer-lo desaparèixer. La zona on van trobar el cotxe era molt específica, per tant només una persona que conegués molt bé el pantà l'hauria pogut col·locar allà.



Més indicis

Escoltes telefòniques i pedres a la motxilla del jove

A tots aquests indicis ja explicats se n'hi sumen d'altres, com són la pedra i les restes de vegetació que es van trobar dins la motxilla que el sospitós hauria col·locat al noi per fer desaparèixer el seu cos sota l'aigua. Segons els informes dels geòlegs, aquestes provenien precisament de la zona de la Rierica. Una pedra «similar» a les que formen part d'una «construcció mig enderrocada» que hi ha en aquella platja. Les escoltes també reprodueixen converses que l'home va mantenir amb la seva dona, tot i que en cap moment li reconeix el crim.

Els investigadors creuen que tenia intenció de fer servir la seva esposa per articular una coartada i, de fet, l'endemà de la mort dels dos joves va tornar al pantà amb ella i la va deixar almenys dues hores sola. Segons el sumari, és plausible que l'objectiu d'aquesta visita fos acabar d'eliminar proves i que ella recordés que a finals d'agost havien anat junts al pantà.



Proves directes

Els Mossos continuen la recerca de l'arma del crim

Tot i que el secret de sumari s'ha aixecat, això no significa que la instrucció hagi finalitzat per complet. Els investigadors continuen rastrejant la zona del pantà per trobar més respostes o bé poder aconseguir alguna prova directa que pugui incriminar Magentí de manera més clara. Un exemple seria la troballa de l'arma del crim, que de moment continua desapareguda, o la motxilla de la jove, la qual tampoc s'ha pogut localitzar.

Paral·lelament l'advocat de les famílies va voler deixar clar que s'hauria d'anar seguint la investigació, perquè si Magentí no en fos l'autor, «s'haurà permès la impunitat del veritable assassí».