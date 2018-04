Envien a presó provisional el presumpte assassí de la dona de Blanes

El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes va ordenar ahir presó provisional per a Rolando B.A., acusat del presumpte assassinat de la seva dona a Blanes la matinada de dilluns. El suposat assassí, que després del crim es va perforar l'intestí amb una ganivetada autoinfringida, es va acollir al seu dret a no declarar. La comitiva judicial es va desplaçar ahir al matí fins a l'hospital de Calella, on se li va fer l'interrogatori. El fiscal del cas demanava presó provisional, mentre que la seva defensa s'hi oposava.

Finalment, el jutge el va enviar a presó provisional al·legant que hi ha indicis de criminalitat, que la mesura adoptada és proporcional i que existeix risc de fuga, ja que no té arrelaments prou sòlids a Espanya, ni patrimoni ni situació laboral estable. Els Mossos d'Esquadra van traslladar l'home a un centre penitenciari i segons com evolucioni el seu estat de salut es determinarà si es queda allà o és portat a un hospital penitenciari.

Els fets es van produir dilluns a la matinada en el domicili on residia la família a Blanes. Segons la hipòtesi dels investigadors, el detingut, parella de la víctima, de 41 anys i origen bolivià, va atacar la dona mentre estava estirada al llit i sense possibilitat de defensa. La víctima presentava alguns talls a les mans i als avantbraços per intentar protegir-se de l'agressió. La parella, que tenia tres fills, estava en tràmits de separació.

Els forenses que dimarts van practicar l'autòpsia a la dona van determinar que va rebre una vintena de ganivetades fetes amb un ganivet de cuina de grans dimensions, algunes d'elles propinades amb força i tan profundes que l'agressor li va arribar a enfonsar del tot la fulla del ganivet. L'autòpsia va concloure que hi havia múltiples ferides mortals de necessitat i que li van afectar diversos òrgans vitals.

Les ganivetades estaven a la zona del coll, del tòrax i l'abdomen però les més greus les va rebre a la zona costal. Fonts del cas van indicar que els forenses consideren que encara que l'haguessin pogut intervenir immediatament en un quiròfan, no haurien pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima va morir per un xoc hipovolèmic mentre l'ambulància la traslladava a l'hospital.

Els investigadors també van apuntar, resseguint les restes de sang que hi havia al pis, que la víctima va aconseguir incorporar-se i sortir del dormitori per demanar auxili. En el moment dels fets, al pis hi havia tres fills de la parella (el més gran fill de l'home i els altres dos en comú).

El més petit, de 10 anys, va entrar al dormitori i va veure el seu pare apunyalant-se a l'abdomen. El nen va patir talls a les mans quan el va intentar aturar. La filla mitjana va ser la que va trucar al telèfon d'emergències.