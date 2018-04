L'acusat del crim de Susqueda li va dir al company de cel·la que l'assassinat el va cometre el fill

Jordi Magenti, l'acusat del doble crim de Susqueda va explicar al seu company de cel·la el que segons ell va passar aquell dia al pantà: el seu fill va matar els dos joves del Maresme, en Marc i la Paula i després, ell va ajudar-lo a desfer-se dels cadàvers.

Aquest relat el va fer al seu company de cel·la a la presó del Puig de les Basses i l'altre intern va explicar-ho als responsables de presó i posteriorment, li van prendre declaració els Mossos d'Esquadra, segons informen la Vanguardia i El País.

Els Mossos malgrat que troben coherència en el relat del company de cel·la en canvi no creuen a Magentí per què com han assegurat des de la seva detenció, totes les proves apunten cap a ell.

Ahir l'advocat que representa a les famílies, Carles Monguilod va assegurar que considera que "només pot ser ell".