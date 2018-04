Denuncien l'abocament incontrolat de residus en una urbanització de Maçanet

Rodes de camions i tractors, runa i restes d'obres, pintura, uralita, o bidons plens d'oli usat són només alguns dels residus que els veïns de Mas Altaba troben, dia rere dia, en els dos contenidors de grans dimensions que tenen en aquesta urbanització de Maçanet.

Una situació que ja han denunciat públicament a través de les xarxes socials i a l'Ajuntament per intentar buscar solucions al problema. «No hi ha cap tipus de control. Un dia va venir un camió a llençar 50 rodes o un altre hi va deixar deu bidons plens d'oli usat. Tot s'acumula aquí i no es pot reciclar», va lamentar el president de l'Associació de veïns, Óscar Reina.

En aquest sentit, Reina va detallar que hi ha cartells on s'explica que és d'ús veïnal i càmeres de seguretat, però que «no se sanciona la gent i que per això segueixen llençant-hi moltes coses de tota mena». «Molts cops veiem persones que han fet obres a casa seva i venen amb furgonetes llogades a tirar la runa aquí. En aquests casos és molt difícil saber qui són», va ressaltar el president de l'entitat veïnal.



Projecte municipal

Aquesta problemàtica la van exposar dilluns al vespre al ple municipal, on se'ls va fer saber que l'Ajuntament és conscient de la situació i que hi ha un projecte en marxa per protegir aquest espai. «És un problema que afecta tot el municipi perquè no volem que Maçanet acabi sent l'abocador de la província», va defensar l'alcalde Josep Maria Ciurana (AM). En relació amb el tancament de l'espai, el batlle va avançar que ja s'ha aplicat a altres poblacions de la comarca com Vidreres i que només hi podran accedir els veïns mitjançant una targeta.

Un sistema que també es vol implantar a la urbanització de Montbarbat on, segons Ciurana, existeix el mateix problema. «Tenim càmeres a tots dos llocs i hem posat bastantes sancions, però, tot i això, la gent hi segueix abocant coses», va lamentar l'alcalde, qui va precisar que l'última multa imposada per aquest fet va ser de 1.500 euros.

A part d'aquesta actuació, el consistori també ha engegat altres accions per tal d'incentivar els ciutadans a portar els residus a la deixalleria municipal, aplicant descomptes en la taxa d'escombraries. «Hem notat que també ha augmentat l'abocament de residus en els boscos», va criticar Ciurana qui va detallar que evitar que aquestes situacions se segueixin repetint, des de l'Ajuntament s'estan fent campanyes de reciclatge i conscienciació i que també s'estan canviant tots els contenidors del municipi.