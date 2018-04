Restablert el trànsit a l'AP-7 a Fogars de la Selva en sentit Barcelona

El trànsit s'ha restablert a l'autopista AP-7 en sentit Barcelona a l'alçada de Fogars de la Selva (la Selva), després que l'accident d'un turisme hagi obligat a tallar dos carrils de la circulació des de les 10 del matí. Un cotxe amb remolc ha bolcat, i això ha provocat una congestió de fins a 5 km ja que els vehicles només podien passar per un carril. A hores d'ara el vehicle ja s'ha retirat, però encara es circula amb lentitud en aquest tram entre els quilòmetres 97 i 93. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i una unitat del SEM, tot i que no hi ha hagut ferits.