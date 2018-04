Posaran tanques a l'exterior dels vestidors saquejats del Residencial

L ´Ajuntament de Maçanet de la Selva posarà tanques de protecció al voltant dels nous i polèmics vestidors de la urbanització Residencial Parc per evitar que ningú pugui prendre mal a causa del mal estat en què es troben. Així ho va explicar l´alcalde, Josep Maria Ciurana (AM), qui va anunciar que finalment, i després d´un procés judicial, han pogut prendre possessió de l´edifici.

La construcció d´aquests vestidors havia de tenir un cost exacte de 248.551 euros finançats amb una partida del PUOSC de la Diputació de Girona –avançats pel consistori– i partides municipals. Les obres es van iniciar a finals de l´any 2016 amb l´enderroc dels vestidors existents per les «deficiències» estructurals que presentaven i la seva inauguració estava prevista per al passat 20 de maig. L´acte, però, es va haver d´ajornar indefinidament perquè l´obra estava inacabada.

Segons el projecte, l´edifici preveia dues zones diferenciades: una destinada a vestidors, serveis públics i bar, i una segona per a una sala polivalent, on es poguessin celebrar reunions veïnals i altres actes. L´estructura es va alçar i es va col·locar part del material a l´interior. Però mai es van acabar d´instal·lar serveis com el gas o la llum, ni es va urbanitzar l´entorn. Tot i això, al maig estaven nous de trinca i gairebé a punt per ser utilitzats.

L´obra no va ser entregada per l´empresa constructora, qui tampoc va posar tanques de protecció ni vigilància. Per aquest motiu, durant els mesos següents, l´equipament va ser objecte de constants actes vandàlics i saquejos. La majoria de parets o de plaques del sostre es van foradar o arrencar, es van esbotzar les portes, les parets exteriors van quedar plenes de grafits i les dutxes i els vàters, que ja estaven a punt per ser estrenats, van ser arrencats i robats.

Segons va explicar el batlle l´octubre passat, els problemes amb aquests vestidors van començar quan els empresaris locals subcontractats per l´adjudicatària per realitzar els diferents treballs haurien informat el consistori que encara «no havien cobrat». Per aquest motiu, l´Ajuntament va retenir el pagament de l´obra, motiu pel qual d´aquells prop de 250.000 euros se´n va pagar una quantitat petita. «Ens van denunciar per impagament i nosaltres els vam denunciar per no haver acabat ni entregat els vestidors», va relatar Ciurana en aquell moment.

Valorar els danys

Ara, segons l´alcalde, la justícia els ha donat la raó i han pogut rescindir el contracte i prendre possessió de l´edifici. «Estem en la fase de peritatge dels desperfectes causats perquè l´empresa constructora ens aboni els danys», va relatar Ciurana, qui va lamentar que de l´obra no en quedi gairebé res. «Està completament desmantellada», va precisar.

Sobre la seva reconstrucció, Ciurana no té clar que sigui possible. «No sabem si és millor intentar refer-los o començar de nou, però cal buscar pressupost i tornar a fer un concurs per adjudicar l´obra», va especificar el batlle de Maçanet, qui va aconsellar als veïns de la zona que no hi entrin per precaució.