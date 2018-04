El Birrasana comptarà amb 24 expositors de cervesa artesana a Lloret

Lloret de Mar celebrarà del 27 al 29 d'abril la vuitena edició del festival de cervesa artesana Birrasana que enguany comptarà amb 24 expositors de cervesa nacional i estrangera, entre els que n'hi haurà dos de temàtics dedicats a la fabricació autòctona de la província de Girona.

Així s'ha donat a conèixer aquest matí, durant la presentació del festival que s'ha fet al mirador de Sa Caleta i a la qual han assistit entre altres, l'alcalde, Jaume Dulsat o els organitzadors i responsables de la marca Cervesa Marina, kevin i Pep Andreu. Aquest acte de presentació estava previst per a la setmana passada, però es va haver de suspendre a causa del mal temps.

Aquest és el segon any consecutiu que Lloret de Mar acollirà aquest esdeveniment que, anteriorment s'havia fet a Blanes i d'on els organitzadors van decidir marxar per una discrepància amb l'ajuntament sobre la ubicació del certamen.

El Birrasana estarà ubicat a l´aparcament de sa Caleta i ocuparà un total de 4.000 metres quadrats. La carpa central, de 1.200 m2, acollirà els expositors de cervesa nacionals i estrangers. En aquest espai també hi haurà taules i cadires als assistents i música en directe a càrrec de Tapeo Sound System, Bananna Beach i el grup local The Muddy Sound. També es comptarà amb la presència de DJs. L´horari d´obertura serà de les cinc de la tarda a dos quarts de dues de la matinada el divendres 27; el dissabte 28 de les dotze del migdia a dos quarts de dues de la matinada i el diumenge 29 de les dotze del migdia a les vuit del vespre.

Segons els promotors, a l´exterior de la carpa hi haurà una "àmplia" oferta gastronòmica de food trucks, menjar vegetarià, vegà, per a celíacs i moltes altres opcions. A l´altre extrem de la carpa, hi haurà un parc infantil amb monitors.

A més, hi haurà un espai on es faran sessions de maridatge i tast de les diferents cerveses artesanes participants amb diferents productes de qualitat, així com xerrades de professionals. L´Espai Tast serà una plataforma que servirà per presentar els diferents productes que contenen el segell agroalimentari GIRONA EXCEL·LENT de la Diputació de Girona, a més de productes de proximitat i km 0 dintre del programa Localitza, del Consell Comarcal de la Selva. Tots ells seran maridats amb cervesa artesana.