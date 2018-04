El Síndic de Greuges obre una investigació per la intoxicació dels joves de Sant Hilari Sacalm

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una investigació per la intoxicació amb monòxid de carboni de 41 joves de Viladecans en una casa de colònies de Sant Hilari Sacalm (Selva). Considera "necessari" aclarir les circumstàncies en les quals es va produir l'incident i també "l'actuació de l'administració que supervisa els recursos de lleure". Per això, l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, M. Jesús Larios, s'ha adreçat a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i a la Direcció General de Joventit. El Síndic ha demanat "tota la informació necessària" per conèixer, entre d'altres, l'estat de les instal·lacions i les mesures previstes per "evitar que situacions similars es repeteixin". Els joves van rebre l'alta el diumenge després que la matinada de dissabte a diumenge patissin la intoxicació com a conseqüència del mal funcionament d'un generador de llum.

La intoxicació es va produir cap a quarts de tres de la matinada en una casa de colònies de Sant Hilari pel mal funcionament d'un generador de llum, que va començar a treure fum. Un dels monitors es va adonar que alguns menors estaven marejats i va alertar els equips d'emergències. Com que la casa de colònies (Can Burgada) es troba en una zona de difícil accés, es va fer més complicat poder evacuar-los. Fins a la zona s'hi van desplaçar diverses dotacions de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal de Sant Hilari i efectius del SEM.

El grup escolta de Viladecans estava format per 57 joves, 41 dels quals (34 menors i 7 monitors) van resultar intoxicats amb monòxid de carboni. Els afectats van ser atesos a diversos hospitals de la zona i alguns, fins i tot, van necessitar assistència a la cambra hiperbàrica. Finalment, a la tarda tots havien rebut l'alta.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per determinar les causes de l'accident. Ara s'hi ha afegit el Síndic de Greuges que també considera necessari aclarir com es va produir la intoxicació i l'actuació de l'administració que supervisa els recursos de lleure. En aquest sentit, s'han adreçat tant a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm com a la Direcció General de Joventut, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Família.