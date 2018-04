Un informe localitza zones del pantà de Susqueda on hi podria haver l'arma del crim i la motxilla de la noia

Els Mossos d'Esquadra tornaran a Susqueda (Selva) per rastrejar el fons del pantà per intentar localitzar l'arma del doble crim i la motxilla de la noia, on sospiten que hi podria haver els mòbils de la parella del Maresme. No aniran a cegues, sinó que les immersions es faran als punts concrets assenyalats per un informe fet per experts, que han utilitzat les últimes tecnologies especialitzades. El 3 d'abril, l'empresa Falcon High Tech va anar al pantà per rastrejar una superfície d'unes 3 hectàrees del pantà, on els investigadors sospiten que el detingut pel doble crim es podria haver desfet d'aquests objectes. Ho van fer amb un gradiòmetre de protons, un perfilòmetre i una sonda d'escombrat lateral. El director de l'empresa, Luis Avial, subratlla que els bussos dels mossos tindran una feina "d'extrema dificultat" perquè hauran de baixar a una profunditat de fins a 30 metres i al fons del pantà hi ha fang, arbres i roques, a més de poca visibilitat.

Són tecnologies diferents però totes serveixen per intentar trobar objectes "exògens" a la naturalesa del pantà. El gradiòmetre de protons i el perfilòmetre detecten camps electromagnètics. El primer, és una mena de torpede que el dia 3 d'abril van submergir al pantà arrossegat amb cables d'entre 20 i 25 metres des de l'embarcació dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat Avial, aquest torpede ha d'anar el més profund possible i va resseguint el fons del pantà.

Durant aquestes passades, busca l'empremta magnètica d'objectes compatibles amb els que busquen. De fet, abans de submergir-lo, el gradiòmetre es calibra utilitzant objectes semblants i l'aparell detecta "anomalies similars" al fons del pantà. En aquest cas, i arran de la munició del calibre 22 trobada durant un dels escorcolls que van fer als domicilis del sospitós Jordi Magentí, els investigadors sospiten que l'arma del crim podria ser una carrabina. A més, també centren els esforços en localitzar la motxilla de la noia, on creuen que hi podria haver els mòbils de la parella i altres objectes tecnològics que tampoc han aparegut.

Avial ha indicat que el perfilòmetre fa el mateix que el gradiòmetre però, en aquest cas, es porta en una embarcació en superfície i fa escombrats lineals. L'aparell compta amb dues antenes, una que emet la senyal i la segona que la recull i analitza si, en aquell interval, hi ha algun objecte compatible amb les freqüències buscades.

Finalment, la sona d'escombrat lateral serveix per fer un perfil del fons del pantà a través d'ultrasons. El director de Falcon High Tech indica, però, que l'ús d'aquesta tecnologia va ser residual perquè no detecta objectes molt petits i, a més, el fons del pantà és molt irregular.

Segons Avial, la investigació dels Mossos d'Esquadra és "molt seriosa" i tenien molt delimitada la zona on calia buscar els objectes, que va des de la platja de davant la Rierica (fixada com l'escena del crim) amb aquest paratge inclòs i els punts on van aparèixer els cossos de les víctimes. L'empresa ja ha elaborat l'informe analitzant els resultats, situant els llocs on hi podria haver l'arma del crim i la motxilla. Ara, els bussos dels mossos tornaran al pantà per fer les immersions a les zones sospitoses.



Dificultat extrema

El director de Falcon High Tech ja avança que serà una feina complicada perquè hi ha profunditats de fins a 30 metres, hi ha poca visibilitat i el fons del pantà té un perfil irregular, amb arbres, roques i fang.

Recuperar els mòbils és important per a la investigació perquè estan resseguint els últims passos de la parella el 24 d'agost passat i buscant el lloc on van aparcar el cotxe i van descendir amb el caiac. De fet, la Unitat Central de Monitorització de les Telecomunicacions està elaborant un informe analitzant el comportament dels mòbils, sobretot el de la noia, durant les últimes hores que va estar emetent senyal. La platgeta que hi ha davant la Rierica és una zona de més fàcil accés, tant per aparcar un vehicle com per baixar amb un caiac.

Aquest no és l'únic informe pendent. La Unitat Central d'Inspeccions Oculars també analitza el caiac de la parella. Aquí, van detectar dues zones que van donar positiu quan van aplicar 'BlueStar', el reactiu per trobar sang. No hi havia, però, ADN. Per això, ara aquesta unitat analitzarà la luminiscència per determinar si és més compatible amb sang i si es pot descartar, per contra, que puguin ser altres productes que també reaccionen a aquesta reactiu.



50 anys de presó

Tot i que la investigació encara està oberta i falten diligències per fer, la fiscalia avança que, si finalment acaben acusant Jordi Magentí, es podria enfrontar a una pena de fins a 50 anys de presó com a autor de dos assassinats amb agreujant de reincidència perquè l'Audiència de Girona ja el va condemnar l'any 2000 per matar la dona a trets a Anglès l'any 1997.