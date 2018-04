Localitzen a Alemanya el veí de Tordera que buscaven des de dissabte

La recerca de Josep Maria Bernabé, el professor de Tordera de 51 anys desaparegut des de dissabte, sembla que arriba al seu desenllaç. Segons ha comunicat la família a Diari de Girona, la policia alemanya el va localitzar dilluns, poc després de les 10 de la nit, en un supermercat de la localitat de Baden Baden.

En ser major d'edat i no existir sospites de cap actuació criminal, el van deixar anar, tot i que es va avisar les autoritats catalanes, en estar activa una alerta en el Sistema de Informació Internacional.

La següent notícia que tenia la família era que havia deixat l'hotel on s'havia allotjat a dos quarts de deu del matí i des de llavors no en sabien res. Fins que els Mossos els han informat que la policia l'havia pogut retenir en un dels aeroports de Baviera, on també l'havien identificat ahir a la tarda en mostrar una actitud erràtica.

Ara la família espera poder reunir-se amb ell al més aviat possible i possiblement viatjaran a Alemanya en les pròximes hores per poder fer-ho.



Versions divergents

Els Mossos d'Esquadra havien assegurat ahir al matí que l'home «es trobava en un país europeu i que havia marxat per decisió seva, segons havia comunicat ell mateix a la família», una versió que desmenteix el portaveu de la família, Santiago Bernabé, qui també ha volgut agrair l'actuació de la policia, tant la catalana com l'alemanya.

Els Mossos i la Policia Local de Tordera van començar diumenge a buscar Josep M. Bernabé després que no se'n tingués notícies per part dels seus familiars. L'home viu sol i en marxar no va agafar el mòbil i quan els seus familiars van anar a casa seva no semblava que faltés res.

Segons el germà del desaparegut, l'home no té cap relació amb Alemanya, on va arribar en avió aquest cap de setmana. No prenia cap medicació, tot i que afirma que havien notat «alguna cosa en els últims temps».

Bernabé és fill d'una família coneguda de Tordera i, segons va confirmar l'Ajuntament de Santa Coloma, exerceix de professor d'electrònica a l'institut local. Ahir no va anar a treballar.

La desaparició d'aquest veí de Tordera va causar una gran mobilització a través de les xarxes socials on, fins i tot, s'havia convocat una batuda per ahir a les tres de la tarda a la zona on sol sortir a passejar habitualment. Els cossos policials donen el cas per tancat.