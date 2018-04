Escapant del «bullying» a través de la màgia de Harry Potter

Convertir el món màgic de Harry Potter en un refugi on escapar de l'assetjament escolar. Això és el que van fer durant anys tres joves de Lloret de Mar aficionats a la història del popular mag britànic i que ara la companyia La Caravana de les Arts ha transformat en una obra de teatre que estrenarà el pròxim dilluns.

Sota el títol de Mag-bullying i la direcció de Paco Moreno, aquest espectacle mostra algunes de les situacions de bullying que van viure en Facundo, en Jordi i la Patri a la seva escola i instituts i com van trobar consol dins la ficció creada per l'escriptora JK Rowling. «A l'hora del menjador i del pati teníem un racó a l'escola on ens podíem alliberar dels insults i crear el nostre món de màgia amb coses de videojocs, pel·lícules i llibres que ens agradaven», explica Jordi Martínez, un dels joves que han inspirat l'obra teatral. «Per nosaltres, aquell espai era un refugi», afegeix.

I és que dins l'univers de Harry Potter són diversos els personatges que pateixen situacions d'assetjament escolar: el protagonista, a mans del seu cosí Dudley o del seu enemic, Draco Malfoy; el seu amic Ron Weasley per ser d'una família nombrosa amb pocs recursos econòmics; o la seva amiga Hermione per no ser filla de mags. «La màgia i la imaginació ens va donar la força necessària per afrontar el bullying», assegura en Jordi, qui remarca que tota aquesta experiència els ha permès tenir més «autoestima, ser molt més forts i a autosuperar-te».

Totes aquestes situacions patides, sobretot a l'escola, van decidir compartir-les amb la companyia La Caravana de les arts, qui feia temps que buscava un tema a tractar que fos social i actual. «Vam decidir explicar la nostra experiència per, a través del teatre, poder explicar millor què és el bullying i conscienciar la gent que aquestes coses passen de veritat», recorda Martínez.

Unes històries que el director de Mag-Bullying, Paco Moreno, va decidir portar a l'escenari amb una obra sobre l'assetjament basada en els testimonis reals d'en Facundo, la Patri i en Jordi. Moreno va relatar a Nova Ràdio Lloret que l'obra -que va néixer tot just fa tres mesos- la interpreta l'actriu Tania Gallardo, qui explica la situació dels tres amics i es va convertint en cadascun d'ells per mostrar moments puntuals de les seves vides amb un toc d'humor i ironia i interactuant amb el públic. Uns espectadors que seran el pròxim dilluns, 23 d'abril, els alumnes de l'institut-escola Lloret de Mar i al mes de maig, els de l'IES Rocagrossa. «Fa falta que la gent parli de l'assetjament escolar, que es visualitzi i que no quedi que només és una cosa de nens», assenyala en Jordi que subratlla també que tota aquesta experiència els ha fet «més forts». «Tots tres ho hem patit junts, vam trobar el nostre pilar i ara som com germans», afegeix.

L'espectacle tindrà una durada aproximada de 40 minuts, després dels quals es farà un col·loqui amb els assistents al teatre de Lloret sobre el problema de l'assetjament escolar, un «lord tenebrós» que els tres joves lloretencs han demostrat que es pot afrontar i vèncer a través de la màgia, l'amistat i la imaginació.