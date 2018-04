Quatre persones ateses pel fum després de cremar una fregidora en un bar de Blanes

Incendi en un bar del centre de Blanes.

El succés es va produir pels volts de les deu de la nit i tres persones van haver de ser ateses pel fum després de cremar una fregidora.

L'incendi va obligar a desallotjar el personal i clients que hi havia a dins del local.

Els Bombers es van desplaçar fins al bar del passeig de Dintre de Blanes amb dos vehicles i ràpidament van poder tenir apagat l'incendi.

Prèviament, la Policia Local de Blanes ja havia fet sortir la gent del local, que es va veure afectat pel fum. I també havia ajudat a apagar el foc que havia començat a ser extingit pel propi personal de l'establiment.

Els membres del cos d'extinció d'incendis van haver de ventilar el local després que cremés la fregidora.

El foc es va originar a la cuina de l´establiment de restauració, que va quedar parcialment afectada per les flames, i el fum que va provocar es va filtrar a l´escala de veïns de l´edifici on està situat el local.

La botiga del cantó del local plena de fum - ajuntament de Blanes

Va entrar a la botiga de roba que hi ha a l´altra extrem de la planta baixa, així com al primer pis situat sobre l´establiment on en aquells moments hi havia el matrimoni d´edat avançada que hi viu.

I el SEM va atendre in situ a dues persones d'edat avançada, una d'elles amb problemes previs de respiració després d'inhalar fum així com també dos treballadors, un dels quals va patir un intoxicació lleu.

Malgrat els danys causats pel foc, avui al matí l´establiment de restauració ha pogut obrir i funcionar amb normalitat, segons l'ajuntament de Blanes.