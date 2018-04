Mossèn Reixach es confessa

El 5 de desembre del 2017 es van complir quatre anys de l'assassinat del fillol del mossèn Jaume Reixach a Blanes. Odycleidson Moraes do Nascimiento Kekeo era brasiler i tenia 22 anys quan va morir apunyalat per Eulogio Sol Lumalang, un filipí d'aleshores 40 anys, conegut com a «Eloi». Uns fets que l'exrector de Riells i Viabrea ha rememorat durant tots aquests anys i que ara dissecciona «com a teràpia» en el seu llibre Més que un crim.

«Tenia ganes d'explicar la veritat perquè t'hi deus i no caduca mai», assegura el capellà a Diari de Girona. Una veritat que, segons mossèn Reixach, passa per mostrar públicament el perfil de l'assassí, el seu vincle amb el fillol o el tracte que va rebre després del crim per part del Bisbat de Girona.

Sobre «l'Eloi», al religiós només li resten paraules amargues, tot i que assegura haver-lo perdonat. «Es referia a ell mateix en tercera persona. Senyal d'un ego desmesurat i fora de lloc», recorda Reixach en el llibre, subratllant que uns dies abans del crim, Lumalang hauria «intentat escanyar la seva esposa i amenaçat de mort els seus quatre fills».Una família que el capellà assegura que va ser el veritable motiu del crim.

«Ho va fer per recuperar la família, ja que a ells no els agradava que vingués a casa» diu Reixach, qui afegeix que «qui és capaç de matar la família és capaç de matar per la família». «Quan es barallava amb la dona, venia a casa meva a explicar-m'ho, i a vegades es quedava a dormir i em demanava diners», explica el religiós qui, a més, afirma que «l'Eloi» l'utilitzava de «tapadora per anar de bars i ligues». Tot i això, Jaume Reixach reconeix haver fumat droga amb el culpable del crim i que aquest, havia deixat «pel·lícules pornogràfiques» al pis.

Sobre la tarda del crim, recorda que Lumalang tenia una actitud «estranya», que no anava «ni begut ni drogat» i que «tot i tenir un revòlver» va utilitzar un ganivet perquè «és l'arma silenciosa per excel·lència». «No volia deixar testimonis», diu l'exrector de Riells, qui contradiu així la versió de «l'Eloi» sobre que no volia fer cap mal al religiós.

En el llibre, Reixach escriu que primer va intentar agredir-lo a ell, que va fugir i que quan en Kekeo va sortir de la seva habitació, sense creuar cap paraula ni provocació, s'hi va abalançar a sobre «com un felí» i de la primera punyalada «li buidà l'ull esquerre».



Silenciat pel Bisbat

Amb fermesa, el capellà gironí també carrega contra el Bisbat de Girona de qui assegura que el van «marginar i silenciar» no deixant-lo parlar amb els mitjans de comunicació i apartant-lo de la parròquia de Riells.

«El protocol que se m'aplicava induïa a pensar que jo havia comès un delicte d'abusos sexuals», escriu, tot recordant que després del crim va ser destinat al col·legi de les monges franceses. A més, també insinua que haurien aprofitat el crim per «silenciar-lo definitivament» arran dels articles que publicava a la premsa.

Actualment, mossèn Jaume Reixach està jubilat, segueix vivint al pis de Blanes on es va cometre el crim i sobreviu a un càncer de pròstata irreversible. Sobre el llibre, el religiós diu que escriure'l va ser «com una teràpia» i que volia ser «la veu d'en Kekeo». «La veritat que no pot explicar el fillol, l'explico jo», conclou.