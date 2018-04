Un conductor drogat es fuga d'un control i envesteix dos cotxes policials a Blanes

Aquest dilluns passarà a disposició judicial un home veí de Lloret de Mar de 27 anys detingut ahir diumenge per la Policia Local de Blanes, acusat de ser el presumpte autor de diversos delictes. Se'l va detenir per conducció temerària, causar danys en vehicles policials i diversos elements del mobiliari urbà públic, haver intentar atropellar dos agents de la Policia Local, no aturar-se en trobar-se el bloqueig policial i per haver trencat l'ordre i sentència judicial que li prohibeix conduir vehicles a motor. Posteriorment, després d'efectuar-se el corresponent procediment, el conductor va donar positiu en el test de consum de drogues.

Els fets van tenir lloc ahir diumenge a un quart de set del matí, quan la Policia Local de Blanes havia muntat un dispositiu de control d'alcoholèmia i drogues a una cruïlla situada entre els barris d'Els Pins i La Plantera, coincidint amb l'horari de tancament de la zona d'oci nocturn. Els agents van poder observar com un vehicle Mercedes classe A de color gris fosc –ocupat per dues persones: conductor i copilot- feia mitja volta tot derrapant, emprenent una fugida en direcció a Els Pins.



Espectacular persecució a gran velocitat

Immediatament, es va comunicar per ràdio a totes les patrulles que estaven de servei per detenir el fugitiu, a qui van localitzar quan accedia al Passeig de Catalunya, prop de l'Estació d'Autobusos. Un total de tres patrulles van participar en la persecució, durant la qual el conductor fugitiu va fer cas omís dels avisos dels agents que li ordenaven que aturés, accelerant encara més.

La conducció temerària a gran velocitat no respectava ni els senyals de trànsit ni els semàfors en vermell, i en diverses ocasions va posar en perill la vida d'altres conductors que circulaven en aquell moment per la població. D'altra banda, els agents també van poder observar com, durant la persecució, el conductor va llençar per la finestra diversos objectes de petites dimensions, posteriorment identificats com paperines amb cocaïna.

La persecució va finalitzar al barri de Mas Enlaire, a la rotonda que hi ha en un dels extrems de la Plaça 11 de Setembre. Quan el fugitiu va arribar-hi a molta velocitat, en un espai molt limitat entre vehicles estacionats i salts reductors de velocitat, potser per l'excés de velocitat amb què circulava, va provocar que acabés xocant contra les tanques de protecció que eviten la caiguda dels cotxes a la riera.

Veient que hi havia poc marge de maniobra perquè el vehicle perseguit pogués fugir, dos dels agents de la Policia Local van baixar del cotxe patrulla per identificar el conductor i l'acompanyant. Per contra, el fugitiu va fer marxa enrere accelerant bruscament, de manera que els agents van haver d'apartar-se ràpidament per evitar ser atropellats.

Amb aquesta acció, va envestir el frontal d'un dels vehicles patrulla, maniobrant per continuar la fugida. Durant la nova fugida per trobar una via d'escapament, va tornar a xocar amb unes altres tanques que va malmetre, i posteriorment va col·lidir frontalment contra un vehicle patrulla que li barrava el pas per intentar aturar-lo, i després va xocar amb la part posterior d'un altre cotxe policial quan intentava tornar a escapolir-se.

Al quedar bloquejat el vehicle escapolit, els agents de la Policia Local van poder demanar als dos ocupants que sortissin: mentre l'acompanyant finalment ho va fer, el conductor es va resistir. Posteriorment, la Policia Local de Blanes ha pogut comprovar que el jove detingut consta a les bases de dades policials i judicials per diversos afers similars, com conduccions temeràries i sota els efectes de substàncies tòxiques, i pèrdua de vigència del permís de conducció, entre d'altres.