Fuig d'un control i xoca contra tres cotxes policials a Blanes

La policia local de Blanes va detenir, la matinada de diumenge, un noi de 27 anys que conduïa sota els efectes de la cocaïna, no tenia el permís de conduir i s'havia donat a la fuga en el control policial. Segons va precisar el consistori, els fets van tenir lloc a un quart de set del matí de diumenge quan un vehicle va fugir derrapant del control d'alcoholèmia i drogues que la policia local havia muntat a la zona d'oci nocturn dels barris dels Pins i La Plantera. El turisme, un Mercedes classe A de color gris fosc ocupat per dues persones, va fugir a tota la velocitat saltant-se semàfors en direcció els Pins i llençant objectes per la finestra que, més tard, els agents van comprovar que eren paperines de cocaïna.

Després d'activar les tres patrulles que estaven de servei, la policia va localitzar el fugitiu a l'altura del Passeig de Catalunya, a prop de l'estació d'autobusos, on se li va demanar que atures al cotxe. Fent cas omís a l'avís, el conductor va continuar la fugida a gran velocitat fins a una rotonda de Mas Enlaire, on va xocar contra les tanques de protecció. Tot i això, el conductor va intentar escapar de nou, fent marxa enrere bruscament i provocant que els dos agents que havien baixat del cotxe patrulla per identificar el fugitiu, s'haguessin d'apartar ràpidament per evitar ser atropellats.

Durant aquesta maniobra, va envestir el frontal d'un dels cotxes patrulla, va tornar a xocar amb unes altres tanques que va malmetre. Posteriorment va col·lidir frontalment contra un vehicle patrulla que li barrava el pas per intentar aturar-lo, i després va xocar amb la part posterior d'un altre cotxe policial quan intentava tornar a escapar.

Finalment, l'acompanyat va baixar del vehicle i el conductor va ser detingut. Es tracta d'un jove de 27 anys i veí de Lloret de Mar amb antecedents per fets similars, com ara conduccions temeràries, consum de substàncies tòxiques, uns delictes que ja li havien comportat la retirada del carnet de conduir, entre altres. Els agents li van fer el test de drogues i alcohol i va donar positiu en cocaïna.

El detingut va passar ahir a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i contra la salut pública, entre altres.