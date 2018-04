Augmenten les motos que circulen en espais naturals protegits a la Selva Marítima

Identificar i sancionar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima. Amb aquest objectiu, i de manera coordinada, els serveis d'emergències de la Costa Brava Sud estan portant a terme una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar, que ja han causat les crítiques d'alguns practicants d'aquesta disciplina.

La iniciativa va sorgir en una de les reunions que fan periòdicament els serveis d'emergències d'aquesta zona i arran dels requeriments rebuts dels ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit. «S'ha detectat un augment considerable de la utilització del medi natural per part de les motos, sobretot d'enduro», va explicar ahir el cap de la policia local de Tossa, Josep Sánchez, on fa uns dies, s'hi va fer l'últim dels controls juntament amb els Agents Rurals.

«Aquests controls no tenen un objectiu recaptatori com diuen alguns sinó que són, sobretot, informatius», va recalcar Sánchez, qui va especificar també que el principal problema no són «els dos amics que surten a fer enduro el diumenge», sinó els grups organitzats que fan rutes en espais protegits o privats i que ho converteixen en una activitat econòmica. «La majoria dels seus clients són estrangers, i és molt difícil que quan aixeques una acta tingui alguna repercussió», va lamentar el cap de la policia tossenca.

En aquest sentit, Sánchez va remarcar que la regulació que hi ha actualment dona protecció al medi natural i a la propietat privada però no als practicants d'aquesta disciplina esportiva. «Som conscients que és necessari reivindicar una regulació per poder dur a terme aquesta pràctica en condicions i garanties i evitar fer un ús incorrecte de l'espai», va afegir Sánchez, qui va ressaltar que tot i això, els esportistes han d'entendre que «el bosc té propietaris i no es pot passar i fer allò que es vol».

A Tossa, el control va acabar amb dos avisos mentre que a Lloret de Mar, els Agents Rurals van denunciar, el 13 de febrer, onze motoristes que circulaven amb motocicletes de trial per un corriol només apte per a vianants per la zona lloretenca del Massís de Cadiretes-l'Ardenya, una zona la major part de la qual, és considerada Espai d'Interès Natural.



Crítiques a les xarxes socials

Aquests controls, ja han aixecat crítiques a les xarxes socials. Alguns usuaris defensen que els motoristes que fan enduro són els «més amants dels animals i de la natura» i que tot i que entenen la tasca de conscienciació que es vol fer, reivindiquen que són esportistes i que no se'ls posi a tots «al mateix sac».

D'altres són més contundents i asseguren que aquesta actuació és una «vergonya» i que darrere de tot plegat hi ha «un afany recaptatori». A més, especifiquen que no són «delinqüents» i demanen que no se'ls tracti com a «criminals». «Més regulació i menys posar multes», assegura un altre persona a través del Facebook.



Campionat d'Espanya

D'altra banda, Tossa de Mar acollirà, el pròxim 6 i 7 d'octubre, el campionat d'Espanya d'Enduro que organitza la real federació motociclista espanyola (RFME). Aquesta localitat selvatana ja acull, anualment, una de les proves del campionat de Catalunya. En aquest sentit, el cap de la policia local va especificar que per organitzar aquests esdeveniments es demana permís als propietaris privats per poder passar pels seus terrenys, a Medi Ambient i a l'Ajuntament.