Deu africans arriben a Sils amagats a la caixa d'un camió procedent d'Itàlia

Els africans, tot just arribats a l´empresa de Sils. @Kimgorgues/twitter

El degoteig és constant: ahir, pels volts de les 15.30 hores de la tarda, d'un camió procedent d'Itàlia que es disposaven a descarregar a l'empresa Myc5 de Sils en van sortir deu ciutadans africans, explica Francesc P., treballador de la firma proveïdora de materials i complements per a viveristes i jardiners. «Vaig sentir un crit», recorda en Francesc, i «en aixecar el cap vaig veure com un noi saltava del camió». Un primer «ensurt», explica, que es va fer més gran quan, acompanyat del xofer, es va atansar fins a l'interior de la caixa i «al fons de tot vam veure que hi havia més persones».

D'entrada el grup d'africans, «en bon estat de salut, a primer cop d'ull», van intentar marxa a peu de la fàbrica, però un tancat els ho va impedir. Finalment, i després que els treballadors els emplacessin a romandre a les instal·lacions, van entrar a les oficines i allà van ser atesos en un primer moment. Els empleats de Myc5 els van donar aigua i els van assistir. A continuació van avisar els Mossos d'Esquadra, que van desplaçar tres vehicles fins al lloc dels fets, segons relaten testimonis presencials. El conductor va explicar als treballadors de Myc5 que havia sortit d'Itàlia i que havia fet un parell de parades a França. En l'última va revisar l'exterior del camió i no va observar res estrany, de manera que va prosseguir el viatge fins a Catalunya. Els Mossos es van endur els africans, tot i que després van haver de tornar fins a la fàbrica de Sils per recuperar la documentació que un dels polissons havia perdut.



Diversos casos des del febrer

Al llarg dels últims mesos s'han produït diverses entrades d'estrangers amagats en les caixes de camions. El 19 d'abril passat dotze immigrants van ser localitzats a l'interior d'un tràiler, a la Jonquera; també procedien d'Itàlia. A principis de mes, vuit persones més, de nacionalita eritrea, líbia i somali, van ser descobertes en una àrea de servei de l'AP-7, a Maçanet de la Selva. Al febrer, hi va haver tres casos mes a Celrà, Figueres i Capmany.