L'Ajuntament de Blanes es presentarà com acusació en el cas de la dona assassinada

L'Ajuntament de Blanes té previst presentar-se com a acusació particular en el procediment penal que s'està portant a terme en el cas de la dona assassinada per la seva parella el 9 d'abril. L'ordre del dia del ple de demà inclou la proposta. La CUP de Blanes i l'Assemblea Antipatriarcal van fer arribar aquest suggeriment tant a l'alcalde com a la resta de grups polítics amb representació municipal pocs dies després i es va acceptar del de manera unànime.

Dies més tard, en la Comissió Informativa General d'Urbanisme i d'Hisenda prèvia al ple es va dictaminar favorablement, de nou amb la unanimitat dels vuit grups municipals i s'ha inclòs a l'ordre del dia del ple ordinari d'abril, "amb la seguretat que el punt sigui aprovat amb el suport dels 21 vots dels regidors i regidores", ha informat l'Ajuntament.

Per poder exercir l'acusació popular, l'Ajuntament de Blanes nomenarà un advocat penalista que es faci càrrec dels tràmits judicials necessaris, i que representi al consistori fins a arribar al judici amb Tribunal Popular que jutjarà els fets. També col·laborarà amb el ministeri fiscal per ajudar en el compliment de la bona marxa del procés, amb l'objectiu comú de vetllar perquè a l'autor dels fets li sigui aplicat tot el rigor de la llei que sigui possible.

La Llei 5/2008 d'Enjudiciament Criminal del dret de les dones a erradicar la violència masclista preveu que tant particulars com institucions puguin comparèixer en determinats processos penals exercint l'acció popular, formant part del procediment i exercint l'acusació. "Justament per aquest darrer motiu, l'Institut Català de les Dones (ICD) es va adreçar a mitjans d'aquest mes a l'alcalde de Blanes demanant-li que, en cas que el consistori no tingués previst personar-se al procés com acusació particular, ho faria aquesta institució", han explicat i per això ja ho ha descartat.

El tràmit que caldrà seguir administrativament després que s'aprovi aquest punt en el ple del 26 d'abril tindrà dos possibles vessants.

D'una banda es podria incloure l'acord a la Junta de Govern Local per a la seva execució, o de l'altra es redactarà un Decret d'Alcaldia per nomenar l'advocat penalista.

Fins ara, ja hi ha hagut d'altres municipis arreu de Catalunya que, anàlogament a com farà Blanes, ja han exercit l'acusació popular en casos d'assassinat de violència masclista, com ara Santa Perpètua de la Mogoda, Badalona, Calella, Terrassa, Sabadell i Barcelona, entre d'altres.



Suport a la família

Un altre franc en que s'està treballant des del consistori blanenc és fer encara més evident el què ja es va aprovar de manera unànime en el ple extraordinari i la concentració celebrada el mateix dia de l'assassinat, el dilluns 9 d'abril. No tan sols en senyal de dol en solidaritat amb els al·legats a la víctima, sinó també per rebutjar de manera explícita la violència masclista, i per donar suport a la família.

"Per això, des d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes s'ha estat col·laborant activament amb els corresponents serveis d'atenció i protecció que corresponen a la Generalitat, així com directament donant suport a la família blanenca", remarca el govern municipal.

Paral·lelament, des d'Alcaldia també s'estan implementant tasques de suport i gestions directes per ajudar en qüestions puntuals per atendre els familiars.