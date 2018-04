Arenys de Munt i Cabrils seran acusació popular en el cas del crim de Susqueda

Arenys de Munt i Cabrils (Maresme) exerciran d'acusació popular a la causa pel doble crim de Susqueda. Els dos joves, en Marc i Paula, eren veïns d'aquestes poblacions i els seus ajuntaments van decidir coordinar-se en una acció judicial conjunta.

Segons han explicat a través d'un comunicat, el Jutjat d'Instrucció Número 2 de Santa Coloma de Farners (Selva) que porta el cas els ha acceptat la petició. L'advocat penalista i membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Josep Riba, serà l'encarregat de representar-los. A l'escrit, publicat al web municipal d'Arenys de Munt, remarquen que el jove era una persona "implicada en la vida" del poble i que ha deixat un buit entre els seus companys i companyes "irreparable".

L'alcalde, Joan Rabasseda, afirma que "encara que mai hi haurà prou justícia davant d'un fet tràgic i irreversible com aquest, hem de procurar una resposta ferma de la justícia". En aquest sentit, recorda que el passat 20 d'abril l'Audiència de Girona va desestimar el recurs presentat per la defensa del detingut, Jordi Magentí, demanant la llibertat. La interlocutòria conclou que hi ha una "base indiciària sòlida i suficient" contra Magentí i va acordar mantenir-lo a presó.