La Cellera recordarà el Doctor Codina amb actes fins a finals d'any

L'Ajuntament de la Cellera de Ter va presentar ahir els actes de l'Any Doctor Codina que es portaran a terme fins a finals del 2018 amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Segons es va donar a conèixer a la Casa de Cultura de Girona, l'activitat més destacada es farà el 5 de maig i consistirà en l'entrega del premi del logotip de l'Aniversari i en una taula rodona al voltant de la figura del doctor Joaquim Codina.

El dia 20 de maig tindrà lloc una descoberta botànica de la mà de Joan Font, que resseguirà els indrets més freqüentats pel doctor Codina; i el dia 26 de maig, la Fundació Valvi farà entrega, a la Cellera de Ter, del Premi Joaquim Codina i Vinyes de Preservació del Patrimoni Natural i Paisatgístic.

D'altra banda, al llarg de la propera tardor hi ha previstes la inauguració de la Ruta del Doctor Codina i d'un jardí botànic amb plantes descrites per aquest al llibre Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca, publicat l'any 1908; així com una xerrada sobre botànica i una altra sobre micologia, entre altres activitats.

Eminent botànic i micòleg, Joaquim Codina i Vinyes (la Cellera de Ter, 1867-1934) va exercir la professió de metge al llarg de tota la seva vida en el seu poble natal i amb el temps, va esdevenir una figura extremadament reconeguda dins els cercles acadèmics de l'època.