La falta d'acord obliga el govern de Blanes a posposar l'aprovació del pressupost del 2018

La falta de consens entre les forces polítiques que formen l'Ajuntament de Blanes va obligar, ahir, l'equip de govern (PSC) a retirar la votació dels pressupostos per al 2018 de l'ordre del dia del ple municipal.

La decisió es va prendre en una reunió celebrada a les sis de la tarda, només una hora abans de l'inici de la sessió plenària, moment en el qual l'alcalde, Mario Ros, va anunciar la falta d'acord entre els grups.

«No hem pogut consensuar el punt del pressupost i esperem poder portar-lo al ple del mes de maig», va detallar Ros, qui va precisar que, en cas d´arribar a un consens en les pròximes setmanes, es convocaria un ple extraordinari.

Aquest fet suposa posposar encara més un tràmit que, habitualment, es fa abans d'acabar l'any anterior. Aquest 2018 es va endarrerir a causa de la situació política del consistori: el trencament del pacte de govern entre el PSC, CiU i ERC a l'octubre i la dimissió de l'exalcalde Miquel Lupiáñez pel seu rebuig a l´aplicació de l'article 155, al novembre. Ara, s'hi suma la falta de consens entre els grups.

Una possibilitat amb la qual el govern socialista ja comptava, tal com va avançar dimarts el regidor d´Hisenda, Nicolás Laguna, en l'audiència pública per presentar les xifres del pressupost per al 2018. Laguna va explicar que seguirien negociant amb la resta de partits fins a l'últim moment, però que la possibilitat de posposar la votació existia i era sobre la taula.

Ara, si finalment la proposta arriba al ple del mes de maig de nou sense consens, l'equip de govern només la podria fer prosperar sumant una majoria simple. Això suposa que la suma de vots contraris ha de ser inferior als cinc vots favorables (PSC i PP) amb els quals parteix la votació inicialment.

Per aquest motiu, els socialistes seguiran negociant amb la resta de grups polítics (la CUP, CS, Batega, ICV-EUiA, PDeCAT i ERC) per aconseguir o bé vots positius, o bé, abstencions. Si tampoc s´aconseguís portar una nova proposta al ple de maig, l´única opció que quedaria seria prorrogar els pressupostos del 2017, utilitzant les mateixes partides de l´any passat. La proposta del PSC preveu un pressupost de 53.230.814 euros, un import que suposa un increment de 7,3 milions respecte al del 2017.



Creu de Sant Jordi per a Aspronis

D'altra banda, en el ple municipal d'ahir es va aprovar, per unanimitat, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que atorgui la Creu de Sant Jordi a la Fundació Aspronis per la «seva contribució en la millora de la qualitat de vida i la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual».

L'alcalde va recordar que, enguany, la Fundació compleix 50 anys i que cal «homenatjar-la» pels serveis prestats tant a Blanes com a la resta de municipis selvatans. De manera excepcional i a petició de l´edil d´ERC, Àngel Canosa, es va permetre intervenir a la directora de l'entitat, Maria Dolors Oms, qui va voler destacar que estan «batallant» a Catalunya i a Madrid per millorar les condicions laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual, i la tasca feta pels treballadors del centre. «Són magnífics perquè els sous que es paguen no són molt alts, treballen molt bé i s´estimen molt els nanos», va subratllar Oms.

També es va aprovar per unanimitat que l'Ajuntament de Blanes es personi com a acusació popular en el cas obert per un delicte d'assassinat contra el veí del municipi que va matar la dona a ganivetades el passat 9 d´abril. Ara, un cop aprovada pel ple, la decisió s´haurà de fer efectiva a través de la Junta de Govern Local o amb un decret d´alcaldia.