Desarticulen a Breda una banda criminal que estafava hostalers amenaçant-los

La Policia Nacional va detenir ahir a vuit persones a Breda i Sant Celoni, com a integrants d'un grup criminal que presumptament estafava empresaris de bars i restaurants. Segons va informar el cos policial, el grup amenaçava els hostalers en tallar-los el subministrament elèctric si no els pagaven determinades quantitats de diners que oscil·laven entre els 300 i 1.400 euros abans de cinc hores per suposats deutes que tenien pendents. Eren comercials de companyies elèctriques i això els donava accés a dades privilegiades sobre els empresaris als quals extorsionaven.

L'operació policial va acabar amb vuit persones detingudes i dos investigats que no van ser detinguts. Els registres es van portar a terme en dues cases ocupades a Sant Celoni i Breda, on la policia va trobar abundant documentació relacionada amb les activitats delictives. Segons la Policia Nacional, els detinguts –que tenen antecedents– van arribar a rebre amb el conjunt d'estafes fins a 50.000 euros. Els empresaris estafats són d'establiments d'arreu de l'Estat, alguns dels quals de Girona.

La investigació va començar el passat novembre després que es produïssin més de 25 denúncies en només un mes i mig que coincidien a descriure el mateix modus operandi. Les víctimes rebien una trucada telefònica durant la qual una persona s'identificava com a treballador de la companyia elèctrica de la qual eren clients els empresaris. L'estafador els amenaçava de tallar-los la llum de forma immediata si no feien l'ingrés en un compte bancari que els facilitaven per un deute pendent.

La Policia Nacional va constatar que es tractava d'un grup perfectament organitzat que estava directament relacionat amb una cinquantena de fets delictius gairebé idèntics denunciats a diferents comissaries de tot l'Estat des de l'estiu passat. Diversos dels integrants del grup eren o havien estat comercials per a la captació de clients de diverses companyies del sector elèctric. Per això disposaven d'informació privilegiada que utilitzaven de forma fraudulenta per cometre les estafes. Els detinguts, a qui se'ls imputen presumptes delictes d'integració de grup criminal i d'estafa continuada, van ser posats a disposició judicial.