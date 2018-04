Susqueda combat la vespa asiàtica amb trampes casolanes i econòmiques

Buscar solucions eficaces, ràpides i econòmiques a un problema global i de difícil resolució. Això és el que han fet els apicultors del terme municipal de Susqueda davant la invasió, cada vegada més massiva, de la vespa asiàtica ( Vespa velutina). «Els apicultors es van adreçar a l'Ajuntament per demanar si els podíem ajudar d'alguna manera a combatre la plaga», va explicar ahir l'alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas.

En aquest sentit, la batllessa va detallar que els apicultors van elaborar les trampes amb ampolles d'aigua buides i que l'Ajuntament es va encarregar de comprar el líquid que atrau les vespes, en una agrobotiga.

«L'objectiu d'aquestes trampes és atrapar el màxim de reines possible per evitar que puguin fer nius», va precisar Viñolas, qui va valorar que aquests artefactes «són artesanals, fàcils de fer i econòmics». Com moltes de les localitats selvatanes i de bona part de la província de Girona, Susqueda tampoc es va lliurar, l'any passat, de la presència d'aquest insecte. «Ja fa temps que ho combatem», va recalcar l'alcaldessa.

De moment, els apicultors de la zona s'han dividit el terreny per sectors i ells mateixos col·loquen i controlen les trampes i els canvien el líquid cada setmana. «A la zona del Coll, es van atrapar 38 reines en només una setmana», va valorar Viñolas sobre l'eficàcia d'aquests paranys que estaran penjats durant un mes.

Per fer aquestes trampes casolanes només calen tres ampolles de plàstic buides, dues de les quals es retallen pel coll. Després s'enganxen als laterals, i es fa un forat al tap prou gran pequè la reina pugui entrar, però no sortir. La mida d'aquest forat ha de ser prou gran perquè les abelles autòctones puguin escapar.



Uns 150 nius a la comarca

Originària de la Xina, en un sol estiu, una única reina pot arribar a crear un niu amb 2.000 o 3.000 obreres i entre 150 i 300 noves reines que, al final de l'estiu i una vegada fecundades, sortiran del niu i buscaran refugi per passar l'hivern fins a la primavera, quan sortiran i iniciaran el nou cicle.

Per alimentar-se, aquesta espècie captura les abelles al vol o entren en els ruscs i amb les mandíbules tallen el cap i l'abdomen de les abelles i es queden amb el tòrax, el qual donen de menjar a les larves. En un sol dia, una vespa és capaç de matar entre 50 i 70 abelles.

El passat 2017, només a la comarca de la Selva es van comptabilitzar uns 150 els nius d'aquesta plaga, 15 més dels que es van trobar a tot Catalunya l'any 2015. D'aquests prop de 150 nius, la majoria van ser trobats en zones properes als rius i rieres del Ter Brugent o el Tordera, però també en nuclis urbans.