Anglès acabarà la renovació dels vestidors de la piscina a mitjans de maig

Amb les parets enderrocades i a l'espera del nou mobiliari. Així es troben, actualment, els vestidors de la piscina municipal d'Anglès, on des de mitjans d'abril s'hi estan realitzant obres de renovació.

Uns treballs que, segons el regidor d'esports Jordi Pibernat (AM), acabaran a mitjans de maig. «Aquests vestidors tenen uns 30 anys i fins ara eren molt tancats i es perdia molt d'espai», explica Pibernat, qui recalca que amb els treballs que s'estan fent s'aconseguirà una sala més gran i una sala més petita, exclusiva per a escolars i aquelles persones que fan cursets.

Amb un cost aproximat d'uns 50.000 euros, aquesta renovació també inclou vàters i piques noves i adaptades a persones amb mobilitat reduïda i un canvi de bancs o penjadors, entre altres coses relacionades amb el mobiliari. Mentre duren les obres, els usuaris de la piscina utilitzen els vestidors del pavelló municipal

Aquesta, però, és només la primera fase del que ha de ser una renovació integral d'aquestes instal·lacions. «A les dutxes cal canviar la instal·lació de l'aigua i enrajolar-ho tot. A part, també cal revisar i millorar el fals sostre, la ventilació i la il·luminació», precisa l'edil anglesenc, qui especifica que estan estudiant si aquests treballs es poden incloure en el pressupost del 2019.

En aquest sentit, el regidor d'esports concreta que, en els darrers anys, ja s'havien fet millores en la maquinària de neteja de l'aigua de la piscina.

Segons Pibernat, el problema tant dels vestidors com de la piscina en general és que durant anys no s'hi ha «fet inversió». «És un equipament correcte però que cal renovar sencer», recalca Pibernat.



Nou abonament

D'altra banda, Pibernat avança que aquest estiu estrenaran un nou abonament familiar per a quatre persones. «Actualment ja comptem amb 400 titulars i hem vist que el que funciona molt bé són els abonaments de cinc o deu entrades», puntualitza l'edil, qui recorda que l'any passat van obrir la piscina 15 dies abans del que era habitual i que aquest fet va repercutir en un augment notable d'usuaris. «Molta gent venia en família i per això hem pensat a fer aquest abonament exclusiu per a ells», remarca.