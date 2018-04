Lloret de Mar celebra la festa major de la cervesa artesana

La cervesa artesana és, aquest cap de setmana, la gran invitada d'honor a Lloret de Mar, on se celebra la vuitena edició del festival Birrasana. Amb una trentena d'expositors nacionals i internacionals que ofereixen cerveses úniques i per a tots els gustos, aquest esdeveniment va obrir les portes divendres a les cinc de la tarda amb l'animació musical del DJ Jose Reyes i, més tard, dels grups Bananna Beach i The Muddy Sound.

Tot i això, la jornada forta va ser la d'ahir, quan els visitants van poder participar en activitats de tot tipus des de les 12 del migdia i fins a la matinada. De bon matí, els qui volien ja podien començar a fer els tastos a la carpa central de 1.200 metres quadrats, situada al pàrquing de sa Caleta.

Allà s'hi poden trobar més de 200 cerveses de diferents marques, com la NaparBCN, La Calavera, cervesera Península, Legenda Sörfzde, Lo vilot, cerveses Almogàver, Gar&Gar o Synera cervesa artesana, entre altres. Més tard, a l'espai Tast, també es va poder assistir al maridatge de productes Girona Excel·lent conduït pel xef Pep Nogué; o el que va portar a terme el xef Toni Romero, del Racó d'en Cesc.

Per als més petits, hi va haver animació a càrrec de la companyia còmica i de clowns Catastrofer & Pau i un parc infantil. La música també va tenir un paper protagonista amb els concerts de Tapeo Sound System o del DJ Angel Disco El cortijo.

El festival seguirà avui fins a les vuit del vespre amb noves activitats, entre les quals, les més destacades seran: la presentació del llibre Les 60 millors cerveses artesanes de Catalunya a càrrec de Beer Experiences, a la una del migdia; el maridatge del Projecte Localitza durant el qual la cervesa Selvaseria, de Vidreres, es maridarà amb el foie de Mas Parés; la Marina, de Blanes, amb la tortada de Tossa; i la Popaire, també de Blanes, amb el pastís de formatge el Provençal. Organitzat per l'Ajuntament de Lloret i la Cervesa Marina, enguany el Birrasana compta amb una moneda pròpia i espera superar els 12.000 visitants de l'any anterior.