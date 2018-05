Arrenquen les jornades de l'Arròs de Lloret de Mar, amb 26 establiments participants

El Restaurant Mas Romeu va acollir ahir la presentació de les XVIII Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Lloret de Mar, a la qual van intervenir l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el director general del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Ramon Ramos; el vicepresident del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Felip Rigat; i el president de l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, Nino Gómez.

Les jornades, que comencen avui i es prolongaran tot el mes de maig, apleguen 26 dels més destacats restaurants i hotels de Lloret i compten amb el patrocini de Vins i Licors Grau i Bodegues Espelt, i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

La creativitat dels cuiners lloretencs sorprèn en cada nova edició de les jornades: tant els participants fidels com les noves incorporacions dissenyen o adapten noves receptes que donen color i sabor a les taules dels establiments que participen en les jornades.

Com es diu al fullet de l'arròs: Lloret és molt més que una de les primeres destinacions turístiques d' Europa. Ha estat un poble mariner, amb una història feta per gent esforçada, des de pescadors i terrassans, a grans armadors i a indianos que van anar a fer les Amèriques. Tot aquest passat ha deixat un pòsit d'històries i de vivències que han donat forma al Lloret d'avui. Acompanyant aquesta història hi ha el patrimoni gastronòmic.

I de tota la munió de plats que són comuns a molts llocs del litoral, n'hi ha un que és típicament lloretenc: l'arròs de l'Art. Aquest arròs condensa tota la cuina popular marinera d'uns homes i unes dones que treballaven de sol a sol per a mantenir l'economia familiar.

Desprès de «La Tirada a l'Art», amb l'arròs, la tomata, els alls i la ceba, vi rosat i el peix que ells mateixos pescaven, cuinaven, a la platja mateix, per a ells i per als seus companys i per a tots els qui en volien, un arròs que, com deia l'escriptor lloretenc Esteve Fàbregas: «Un arròs de l'art a Canyelles era un menjar dels déus que un no oblidava mai més».

Les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Lloret són un homenatge a l'esmentat «arròs de l'art», i alhora pretenen donar a conèixer l'excel·lent gastronomia de qualitat dels restaurants i hotels del municipi.