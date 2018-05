Olga Guillem encapçalarà també la llista del PDeCAT de Vilobí d'Onyar

Una assemblea d'associats celebrada divendres passat a Vilobí d'Onyar va servir per escollir el candidat del PDeCAT per aquest municipi a les eleccions municipals de l'any que ve. Olga Guillem va ser proclamada la candidata de la formació. L'assemblea va estar presidida pel president comarcal del PDeCAT a la Selva Interior, Carles Roca, i hi va assistir la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal. També va ser-hi present el diputat i alcalde de Vidreres, Jordi Camps.

Dels associats que hi ha al PDeCAT a Vilobí d'Onyar, tots van assistir a l'assemblea i tots van validar la llista de consens presentada per Olga Guillem, que ser alcaldessa de l'any 2011 al 2015, i aquests quatre anys ha estat a l'oposició. D'aquesta manera es continua amb el procés d'elecció de candidats del PDeCAT a les eleccions municipals de l'any que ve.