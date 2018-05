Blanes celebra aquest maig la tercera edició del mes de la gamba

Durant tot el mes de maig Blanes acollirà la tercera edició de les jornades gastronòmiques dedicades exclusivament a la gamba, i destinades a reivindicar aquest producte com a propi. Aquest 2018 hi participen 11 restaurants, el mateix nombre que l'any passat: Arrosseria Las Salinas; Can Borrell; Can Flores; Can Tarranc; Celler Sant Antoni; Juanma; Kiku; La Balma; Sa Nansa; Lounge & Restaurant Sentits; i Va de Catas. Organitzades per l'Ajuntament de Blanes amb el suport de la Confraria de Pescadors, per segon any consecutiu es faran fins al 31 de maig.