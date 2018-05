Un incendi elèctric posa al descobert una gran plantació de marihuana a Blanes

Un incendi elèctric ha posat al descobert una gran plantació de marihuana a Blanes.

La Policia Local de Blanes va localitzar ahir un cultiu de més de 1.200 plantes en un xalet on també hi havia molts cabdells preparats per la venda.

A la casa hi van trobar tres persones, dos homes i una dona, que van quedar arrestats per tràfic de drogues i per punxar la llum.

Tot va començar pels volts d'un quart de quatre de la tarda quan la Policia Local va rebre l'avís d'un veí del barri dels Mas Marull que sortia fum del clavegueram. Els agents hi van anar i juntament amb els Bombers.

Van veure que la zona no hi havia llum i van detectar que el fum procedia de l'escomesa d'un xalet. Van cremar els cables elèctrics i els del telèfon. Endesa també va treballar en l'incident.

El xalet on es va produir l'incendi i la descoberta de la droga

Per tot això, la policia va investigar i van comprovar que a dins la casa hi havia un cultiu de marihuana.

Per tot això, es va demar l'ordre judicial per poder entrar al domicili i escorcollar-lo i la sorpresa va venir quan van descobrir que era un gran cultiu de més de 1.200 plantes a més, durant l'escorcoll van veure que tot estava muntat i tenien la llum punxada.

A dins la casa, a la zona on hi havia el cultiu hi havia a més de les plantes, esqueixos, transformadors, llums, bombes de calor, sistemes de reg automàtics, tots els estris necessaris per tenir cura de la plantació. En total, hi havia 70 quilos de marihuana. A més, van localitzar 3.000 euros en efectiu.

Davant dels fets van arrestar les tres persones que hi havia a dins de l'immoble: dos homes i una dona, de nacionalitats holandeses i dominicanes, dos d'ells són els llogaters de la casa.

La Policia Local de Blanes va precintar el domicili i està instruint les diligències.

Està previst que els detinguts demà passin a disposició del jutge de guàrdia de Blanes.