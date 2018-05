L'Ajuntament de Riudellots rep per quart any el Segell InfoParticipa

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha rebut per quart any consecutiu la distinció en reconeixement a la qualitat de la informació que es publica al web www.riudellots.cat i al portal de transparència. Amb un 90,38% de compliment dels 52 indicadors avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, Riudellots de la Selva torna a encapçalar el llistat de municipis de la comarca de la Selva amb la millor puntuació.

L'alcaldessa, Montserrat Roura, i el regidor de Comunicació i Transparència de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, Lluís Barnés, van recollir el guardó en un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.