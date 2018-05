Els veïns de Lloret de Mar aposten per càmeres a les urbanitzacions

La sala polivalent de la biblioteca on es va celebrar l´assemblea participativa es va emplenar per seguir l´acte.

La sala polivalent de la biblioteca on es va celebrar l´assemblea participativa es va emplenar per seguir l´acte. lluÏsa baltrons

La instal·lació de càmeres de vigilància a les urbanitzacions de Lloret de Mar va ser la proposta més ben valorada pels veïns que van participar en l'assemblea organitzada per l'Ajuntament per determinar quines deu propostes passaran a la votació final dels pressupostos participatius d'aquest any, la qual tindrà lloc de l'1 al 15 de juny.

El regidor de Participació Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, va valorar positivament l'assistència a la trobada i va destacar, en declaracions a Nova Ràdio Lloret, que les propostes finalistes són «globals pel bé del municipi».

En l'assemblea, l'Ajuntament va presentar un total de 25 propostes que s'havien de debatre i, finalment, prioritzar per passar a la fase final. En el marc d'aquesta trobada, doncs, la instal·lació a les urbanitzacions de Lloret d'aquestes càmeres de videovigilància connectades a la comissaria de la Policia Local va ser la proposta amb un major suport. Segons recull l'emissora, la va seguir la construcció d'una rotonda a l'encreuament de la carretera de Tossa amb Canyelles, projecte que ha de millorar-ne la seguretat.

Les altres propostes que van passar a la votació del juny que determinarà quines s'executen són, segons informava Nova Ràdio Lloret: crear un parc d'educació ambiental al Turó d'en Buc; construir una nau per a les entitats; millorar la mobilitat en carrers, voreres i l'accessibililitat al Nucli Antic; millorar les instal·lacions esportives; renovar el paviment del passeig de la platja de Fenals; condicionar el passeig Marítim i Sa Caleta; crear una escola municipal de música i dansa; i remodelar la pista esportiva de sorra del Pere Torrent.

Entre d'altres propostes que han quedat fora hi havia un pipican a Can Saragossa o renovar les fonts de la vila.