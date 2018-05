Jutgen un francès que distribuïa cocaïna al carrer a Lloret de Mar

L'Audiència de Girona jutjarà a un acusat de distribuïr cocaïna a ple carrer a la localitat de Lloret de Mar. Els fets es remunten al 16 d'agost del 2016 quan l'home - de nacionalitat francesa i sense antecedents penals - al voltant de dos quarts de cinc de la matinada es va dedicar a traficar amb droga entre l'encreuament del carrer Oliva amb Enric Granados.

Tal com es relata als escrits del ministeri fiscal, l'home anava oferint cocaïna als turistes que passaven per allà «a viva veu». En un moment determinat, un parell de persones es van interessar per la venta i l'acusat els va dir que per tancar-la l'acompanyessin al seu habitatge ubicat al primer pis del carrer Oliva a la mateixa localitat selvatana. Un cop a l'interior del pis, l'acusat va oferir la droga als dos compradors, concretament, una bossa que contenia 0,5 grams per un preu de 50 euros.



Enxampat a sota de casa

Paral·lelament, un grup format per cinc agents del cos de Mossos d'Esquadra van veure moments previs a la venta com l'home oferia la droga al carrer i el van esperar a sota del seu domicili. Quan l'home va sortir i va veure els agents va tirar a terra una paperina que contenia 0.9 grams de cocaïna per un preu aproximat d'uns 54 euros.El fiscal acusa a l'home d'un delicte contra la salut pública, el qual s'enfronta a una pena de 5 anys de presó i també a una multa de 250 euros per aquests fets.