Lloret s'alia amb la Fundació Alícia per convertir-se en una «destinació pionera en cuina saludable»

Lloret de Mar (Selva) vol transformar la seva oferta gastronòmica per fer-la més saludable i compatible amb les al·lèrgies. Per aquest motiu, el sector hoteler i el de la restauració s'han aliat amb la Fundació Alícia per convertir-se en una "destinació pionera en cuina de la salut", tal i com ha explicat el director general de la fundació, Toni Massanés. El projecte treballa a cinc anys vista en dues fases diferenciades. La primera se centrarà en l'aposta per la cuina saludable als diferents establiments i la informació sobre al·lergens. Posteriorment, la cuina tradicional del municipi en serà la protagonista. En el projecte de moment hi participen establiments que suposen 12.000 dels 29.000 llits disponibles a Lloret. L'objectiu és arribar, com a mínim, a la meitat de l'oferta hotelera.