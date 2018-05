Un home enxampa tres dones robant en dos pisos de Blanes i les tanca al soterrani

La policia local de Blanes va detenir ahir al matí, a tres dones acusades de perpetrar un robatori amb força en dos pisos d'un edifici del centre de la localitat. Segons ha informat avui el cos policial, va ser un veí del bloc de pisos situat al Passeig de Dintre qui va alertar els agents.

L'home va sentir uns sorolls i al mirar pel forat de l´escala interior de l´edifici, va veure tres dones amb un comportament estrany que el van fer sospitar. Per això, va pujar fins la quarta planta on havia sentit els sorolls i va comprovar que algú havia rebentat la porta de dos pisos. Va ser llavors quan les tres dones van empentar-lo i van arrencar a córrer escales avall.

En lloc de sortir per la porta d´accés principal, les fugitives van seguir baixant les escales i van anar a parar al soterrani, que no té sortida exterior. Per la seva banda, el veí que havia sortit en persecució rere d´elles va tancar la porta del soterrani i va sortir al carrer, demanant a crits que s'alertes a la policia. Paral·lelament, una altra veïna ja havia trucat a la Policia Local de Blanes, que va arribar al lloc dels fets poc després.

Una banda organitzada dedicada a robatoris amb força

Els agents de la Policia Local van identificar les tres dones i posteriorment van corroborar que hi havia dos pisos amb les portes rebentades, i el seu interior regirat de dalt a baix. Després d´avisar als inquilins dels dos habitatges, aquests van inspeccionar-los i van informar que se´ls havien sostret joies i diners en metàl·lic.

La patrulla que havia acudit al lloc dels fets va registrar el soterrani on havien quedat tancades les tres dones, i van trobar tres bosses amagades, a l´interior de les quals hi havia unes 50 de peces de joieria. En canvi, els diners en efectiu –tots dos inquilins van declarar que tenien 500 euros cadascun- no es van poder localitzar. Tan sols es va poder comprovar que una de les tres dones –escorcollada per una agent policial- duia un bitllet de 50 euros.

Tot i que posteriorment es va continuar registrant el soterrani per intentar localitzar els diners en metàl·lic, la recerca va ser infructuosa. La Policia Local va lliurar les tres detingudes a la Comissaria dels Mossos d´Esquadra, on se´ls va prendre declaració i van quedar retingudes a l´espera de passar a disposició judicial. Les tres dones són d´origen croat i el seu domicili el tenen localitzat a Vinaròs (País Valencià). Se sospita que pertanyen a una banda organitzada dedicada a cometre robatoris amb força, i compten amb nombrosos antecedents per haver comès delictes similars en altres poblacions tant de Catalunya com de l´estat espanyol.